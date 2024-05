Pushpa 2: सामी के साथ लौटने को तैयार 'श्रीवल्ली', अल्लू अर्जुन के बाद रश्मिका मंदाना का गाना इस दिन होगा रिलीज

यह भी पढ़ें- Pushpa 2: झुमका, घुंघरू, चूड़ियां और नीली पट्टू साड़ी..., क्या है अल्लू अर्जुन के 'मातंगी' अवतार की खासियत ?

पुष्पा: द रूल के मेकर्स ने बुधवार को सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना को लेकर पोस्ट शेयर किया है। श्रीवल्ली के लुक को रिवील नहीं किया गया है, लेकिन उनकी एक झलक फैंस के लिए शेयर की गई है। इसके साथ ही मेकर्स ने जानकारी दी कि पुष्पा: द राइज में सामी- सामी गाने की तरह अब पुष्पा: द रूल से एक्ट्रेस का धमाकेदार गाना रिलीज होने वाला है।

पुष्पा 2 के मेकर्स ने रश्मिका मंदाना के हाथ ही फोटो शेयर की। इसके साथ ही कैप्शन में कहा, पुष्पा पुष्पा गाने के साथ पुष्पा राज के धमाल मचाने के बाद अब श्रीवल्ली अपने सामी के साथ दिल जीतने के लिए तैयार है। पुष्पा 2 का दूसरा गाना कल सुबह 11:07 मिनट पर रिलीज होगा।

यह भी पढ़ें- Pushpa 2 Teaser Out: झन्नाटेदार है 'पुष्पा: द रूल' का टीजर, अब तक नहीं देखा होगा अल्लू अर्जुन का ऐसा अवतार

After the takeover by Pushpa Raj with #PushpaPushpa, it is time for The Couple, Srivalli along with her Saami to mesmerize us all ❤️‍🔥#Pushpa2SecondSingle announcement tomorrow at 11.07 AM 💥💥#Pushpa2TheRule Grand release worldwide on 15th AUG 2024.

Icon Star @alluarjun… pic.twitter.com/XzIwsrLT4Y— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) May 22, 2024