Prithviraj Sukumaran की हुई पैर की सर्जरी, एक्टर ने सोशल मीडिया पर दिया अपना हेल्थ अपडेट

Prithviraj Sukumaran Health Update रविवार को पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ फिल्म के सेट पर एक हादसा हुआ। इस दौरान उनके पैर में चोट आई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां डॉक्टर्स ने उनके पैर की सर्जरी की। अब इंस्टाग्राम पर एक्टर ने अपनी हेल्थ को लेकर एक पोस्ट साझा किया है और साथ ही साथ फैंस का धन्यवाद भी किया।

Edited By: Aditi Yadav