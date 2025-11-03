Prakash Raj ने नेशनल अवॉर्ड्स पर उठाए सवाल, Mammootty को सम्मान ना मिलने पर निराश हुए साउथ विलेन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 55वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों की घोषणा के बाद निर्णायक मंडल के अध्यक्ष प्रकाश राज ने हाल के सालों में एक्टर ममूटी को राष्ट्रीय पुरस्कारों से बार-बार बाहर किए जाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दिया। अभिनेता ने ममूटी के बारे में कहा कि उन्हें नेशनल लेवल पर वो मान्यता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी।

प्रकाश राज ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, 'मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ समझौता किया जा रहा है। मैं केरल में जूरी अध्यक्ष बनकर बहुत खुश हूं क्योंकि जब उन्होंने मुझे बुलाया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें एक अनुभवी बाहरी व्यक्ति की जरूरत है और हम इसमें दखल नहीं देंगे। हम आपको फैसला लेने देंगे'।