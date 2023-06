Adipurush Advance Bookings: 2000 रुपये में बिके 'आदिपुरुष' के टिकट! कई जगह हाउसफुल जा रहे फर्स्ट डे फर्स्ट शो

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush Bookings: फिल्म आदिपुरुष (Adipurush) की रिलीज में अभी भी दो दिन का वक्त बचा है, लेकिन एडवांस बुकिंग में टिकट्स धड़ाधड़ बिक रही हैं। मंगलवार को देश की प्रमुख मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर सिनेमा ने बताया कि फिल्म के एक लाख टिकट्स बिक चुके हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, कई जगह पर आदिपुरुष के फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल जा रहे हैं।

खास बात यह है कि फिल्म को लेकर लोगों में इतना क्रेज बना हुआ है, कि टिकट की आसमान छूती कीमतों के बाद भी लोग धड़ल्ले से बुकिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में आई खबर के अनुसार, मुंबई और दिल्ली में आदिपुरुष के फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल चल रहे हैं। टिकट की कीमत 2000 रुपये तक बताई जा रही है।

कुछ थिएटर्स ऐसे हैं, जहां टिकट के दाम 2000-1500 रुपये के बीच है। नोएडा के पीवीआर गोल्ड लॉजिक्स सिटी सेंटर में आदिपुरुष की एक टिकट 1600 रुपये तक बिक रही है। इसी तरह दिल्ली के पीवीआर: वेगास लुक्स में 1800 रुपये तक में टिकट बिक रही हैं।

आदिपुरुष की टिकट की कीमतें कितनी ही ज्यादा हों, फिल्म को लेकर लोगों में एक अलग क्रेज देखने को मिल रहा है। फैंस कितनी भी कीमत पे करने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए टिकट मिल जाए।

guys please retweet or reply to this tweet if you have 4 tickets for #Adipurush fdfs at 4 am devi theatre hyderabad june 16 . will pay 1000 or 2000 rupees for each ticket based on balcony or not. #Prabhas #AdipurushBookings #OmRaut #AdipurushWithFamily— rebel rampage (@nexusoutlaw0801) June 13, 2023