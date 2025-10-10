'उसे वहीं रहना दो...' जब शराब पीकर घर आए थे Mahesh Bhatt, नाराज होकर पूजा भट्ट की मां ने बालकनी में कर दिया था लॉक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट अक्सर अपनी बातें बिना किसी फिल्टर के और बेधड़क बोलती हैं। एक्ट्रेस अपने पिता महेश भट्ट और उनकी जिंदगी सेर जुड़ी कई बातें खुलकर बोलती हैं। भट्ट परिवार थोड़ा सा कॉम्पलेक्स है लेकिन इन कॉम्प्लेक्सिटीज और भावनाओं को हमेशा इन्होंने सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है।

शराब पीकर घर आए थे महेश भट्ट पूजा भट्ट ने अपने पॉडकास्ट द पूजा भट्ट शो में पिता महेश भट्ट का इंटरव्यू लिया। इस दौरान पूजा भट्ट ने उस पल को भी याद किया जब एक बार महेश भट्ट शराब पीकर घर आए थे और उनकी मां किरण भट्ट ने उन्हें बालकनी में लॉक कर दिया था।