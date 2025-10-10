'उसे वहीं रहना दो...' जब शराब पीकर घर आए थे Mahesh Bhatt, नाराज होकर पूजा भट्ट की मां ने बालकनी में कर दिया था लॉक
फिल्म निर्माता महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) हाल ही में अपनी बड़ी बेटी पूजा भट्ट के पॉडकास्ट, "द पूजा भट्ट शो" में उनसे बात करते हुए भावुक हो गए। बातचीत के दौरान, महेश ने उस पल को याद किया जब उन्हें लगा कि उनकी बेटी ने उन्हें जज किया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट अक्सर अपनी बातें बिना किसी फिल्टर के और बेधड़क बोलती हैं। एक्ट्रेस अपने पिता महेश भट्ट और उनकी जिंदगी सेर जुड़ी कई बातें खुलकर बोलती हैं। भट्ट परिवार थोड़ा सा कॉम्पलेक्स है लेकिन इन कॉम्प्लेक्सिटीज और भावनाओं को हमेशा इन्होंने सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है।
शराब पीकर घर आए थे महेश भट्ट
पूजा भट्ट ने अपने पॉडकास्ट द पूजा भट्ट शो में पिता महेश भट्ट का इंटरव्यू लिया। इस दौरान पूजा भट्ट ने उस पल को भी याद किया जब एक बार महेश भट्ट शराब पीकर घर आए थे और उनकी मां किरण भट्ट ने उन्हें बालकनी में लॉक कर दिया था।
अंदर आने के लिए लगा रहे थे आवाज
पूजा भट्ट ने उस घटना का जिक्र करते हुए कहा,"जब हम सिल्वरसैंड्स में थे,एक रात आप नशे में धुत होकर घर लौटे और बालकनी में चले गए। यह मेरी मां के लिए एक बुरा सपना रहा होगा, इसलिए उन्होंने उठकर आपको वहां बंद कर दिया था, बाहर समुद्र की लहरें उठ रही थीं। फिर आप आए और कहने लगे,-'किरण, पूजा, मुझे अंदर आने दो,' मैं आपकी आवाज समुद्र की गर्जना के साथ गूंजती हुई सुन सकती थी। यह आज भी मेरे ज़ेहन में बसा हुआ है।"
पूजा ने आगे कहा कि मैं उठकर दरवाजा खोलना चाहती थी लेकिन मां ने मना कर दिया। मां ने कहा कि वो हर रोज पीकर आते हैं जोकि उनके लिए ठीक नहीं है। उन्हें सीख देना जरूरी है।
हमेशा पिता का पक्ष लेती थीं पूजा
पूजा ने याद किया और कहा कि मैंने ये सब सुनकर मा से कहा कि अगर वो गिर पड़े तो क्या होगा?' इस पर उन्होंने कहा, 'तुम हमेशा अपने पिता के पक्ष में रहती हो।' मुझे लगता है सच यही है कि मैं हमेशा आपके पक्ष में आ गई और उसके बाद कभी नहीं छोड़ी, हालांकि जब मेरा उनसे झगड़ा हुआ और मैं घर छोड़कर चली गई थी, तब मैं बहुत सदमे में थी। तब आपने मुझे फ़ोन किया और मुझ पर चिल्लाए और कहा कि वो हमेशा तुम्हारी पहली पसंद रहेगी। मेरा दिल टूट गया था। मैं अपने छह प्लास्टिक बैग और उनमें अपने सारे कपड़े लेकर घर वापस आ गई। उस समय मैंने पहली बार आपको एक इंसान के रूप में देखा था।
