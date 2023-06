Ponniyin Selvan 2 Hindi OTT Release: इस डेट से ओटीटी पर आ रही है ऐश्वर्या राय की 'पोन्नियिन सेलवन 2 हिंदी'

नई दिल्ली, जेएनएन। Ponniyin Selvan 2 Hindi OTT Release: मणिरत्नम की मैग्नम ओपस पोन्नियिन सेलवन 2, सिनेमाघरों में 28 अप्रैल में रिलीज हुई थी। फिल्म पोन्नियिन सेलवन 1 का सीक्वल है जो पिछले साल रिलीज हुई थी। इस एक्शन ड्रामा फिल्म ने दुनिया भर में 346 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था।

पोन्नियिन सेलवन 2, ऐश्वर्या राय बच्चन, चियान विक्रम, तृषा, जयम रवि, कार्थी, शोभिता धूलिपाला और प्रकाश राज स्टारर, ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म है। ये फिल्म थलपति विजय और रश्मिका मंदाना-स्टारर एक्शन ड्रामा वरिसु से आगे है। जिसने पोंगल वीकेंड के दौरान जनवरी में सिनेमाघरों में धूम मचाई और दुनिया भर में 297.55 करोड़ रुपये की कमाई की।

पोन्नियिन सेलवन 2 को 2 जून को मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। फैंस काफी समय से ओटीटी पर फिल्म के हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे थे। अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर घोषणा की कि दर्शक 23 जून को पोन्नियिन सेलवन 2 के हिंदी वर्जन का आनंद ले पाएंगे।

पोस्ट के साथ प्राइम वीडियो ने कैप्शन में लिखा "इस राजसी कहानी की भव्यता का अनुभव करें, अब हिंदी में!

experience the grandeur of this majestic tale unfold, now in Hindi! 💫#PS2onPrime, June 23 pic.twitter.com/9f9PpOSk9S— prime video IN (@PrimeVideoIN) June 16, 2023