62 साल के एक्टर के साथ बचपन में हुआ था सेक्शुअल असॉल्ट, जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे का किया खुलासा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    पीयूष मिश्रा ने वाइफ के साथ की थी चीटिंग

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में एक बातचीत में एक्टर पीयूष मिश्रा ने शराब की लत के साथ अपनी लंबी लड़ाई के बारे में खुलकर बात की, जिससे उन्होंने 2005 में निपटने का फैसला किया था। उन्होंने अपनी शादी में चीटिंग के बारे में भी बात की और बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी के सामने यह बात कैसे कबूल की थी।

    पत्नी के सामने कैसे रखी चीटिंग की बात

    पीयूष मिश्रा ने अपनी पत्नी को धोखा देने के बारे में बात की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की थी। उन्होंने कहा, 'अगर आपने अपनी पत्नी के सामने कबूल कर लिया है, तो यह बहुत बड़ी बात है। अपनी पत्नी को सब कुछ बताने से पहले मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था और जब मैंने उसे सब कुछ बता दिया, तो वह शांत हो गया। मेरी पत्नी समझ गई और उसने मुझसे कहा, 'कोई बात नहीं। तुमने कुछ गलतियां कीं, कुछ मैंने।' उसने मुझसे कहा कि सच सामने आने के बाद अब मेरा दिल साफ हो गया है और अब आगे बढ़ने और अपनी जिंदगी जीने का समय है'।

    उन्होंने आगे कहा, 'खैर यह मेरे लिए आसान था। लोग मेरे पास आए और कहा, 'यह मुश्किल रहा होगा।' लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था। उसे सच बताने के बाद मुझे शांति मिली। मैंने उसके साथ गलत किया था और अपने पापों को धोने के लिए उसे सच बताना मेरे लिए जरूरी था। उसे सच बताने के बाद मुझे आजादी महसूस हुई'।

    क्या है पीयूष की जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा

    पीयूष मिश्रा ने शराब की लत के साथ अपनी लंबी लड़ाई और यह कैसे उनकी जिंदगी का एक बड़ा पछतावा बना हुआ है, इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, 'सबसे बड़ा पछतावा शराब को लेकर है। अगर मैंने अपनी जिंदगी शराब में बर्बाद नहीं की होती और शुरुआती दौर में ही इस पर ज्यादा कंट्रोल किया होता, तो मैं अपनी जिंदगी में और भी बड़ी चीजें हासिल कर पाता... नशा क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है और वह (शराब की लत) मेरी जिंदगी की एक बड़ी गलती थी और आज भी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है'।

    कौन हैं पीयूष मिश्रा की पत्नी

    पीयूष मिश्रा की पत्नी आर्किटेक्ट प्रिया नारायणन हैं, उनकी शादी 1995 में हुई थी। उनके अफेयर्स के बावजूद उनकी पत्नी उनके साथ रहीं। पीयूष मिश्रा की आत्मकथा 'तुम्हारी औकात क्या है' का इंग्लिश अनुवाद नवंबर में रिलीज हुआ। एक्टर ने प्यार के मामलों से लेकर शराब की लत और बचपन में सेक्शुअल असॉल्ट तक हर चीज के बारे में खुलकर बात की है।

    पीयूष मिश्रा ने 1998 में मणिरत्नम की फिल्म 'दिल से...' से फिल्मों में डेब्यू किया था और पिछले कुछ सालों में 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'मकबूल', 'तमाशा' और 'इंडियन 2' जैसी फिल्मों से उन्हें काफी तारीफ मिली है। वह फिलहाल अपने म्यूजिकल टूर में बिजी हैं और अपनी आत्मकथा के बाद, 'सिरफिरा' नाम का एक नॉवेल लिखने की योजना बना रहे हैं।

