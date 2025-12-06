क्या शादी में बजाना चाहिए 'हेरी सखी मंगल गाओ री'? Kailash Kher ने पिता के निधन के बाद लिखा था ये गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कैलाश खेर के गानों के लाखों लोग दीवाने हैं, 'तेरी दीवानी' से लेकर 'बम लहरी' और 'सैंया' से लेकर बाहुबली के 'जय-जयकारा' तक उनके गानों की एक अलग रिदम है जिनसे फैंस की भावनाएं सीधे जुड़ती हैं। इस वक्त उनका एक गाना बहुत वायरल है जो ज्यादातर शादियों में बजाया जाता है। 'हे री सखी मंगल गाओ री' ये गाना अक्सर दुल्हा-दुल्हन की एंट्री पर बजाया जाता है। लेकिन कैलाश खैर के इस गाने का मतलब जानकर आपको होश उड़ जाएंगे क्योंकि सिंगर ने यह गाना किसी और ही वजह से बनाया था।

कैलाश खेर ने अपनी मां की याद में बनाया था ये गाना कैलाश खेर ने यह गाना अपनी मां के लिए लिखा है, जिसमें वे अपने पिता का स्वर्ग में स्वागत कर रही हैं। जब कैलाश खेर ने यह गाना बनाया था उसके कुछ वक्त पहले उनके पिता गुजर गए थे और उनकी मां की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। तो ऐसे में कैलाश खेर ने अपने मां के नजरिए से ये गाना पेश किया था कि जब उनके पिता स्वर्ग में जाएंगे तो उनकी मां अपने पति का इंतजार कर रही होगी।