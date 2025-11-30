साउथ की इस बड़ी फिल्म को कोरियोग्राफ करेंगे Vicky Kaushal के पिता, दिखाई देगा जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राम चरण स्टारर फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) 27 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा बताई जा रही है। इस मूवी में राम चरण के अपोजिट जाह्नवी कपूर नजर आएंगी। अब मूवी से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया है।

जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होगा शूट खबरों की मानें तो विक्की कौशल के पिता और अनुभवी कोरियोग्राफर शाम कौशल इस फिल्म के लिए एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस का निर्देशन कर रहे हैं। रमेश बाला के अनुसार, पेड्डी के निर्माताओं ने फिल्म के एक अहम एक्शन एपिसोड की निगरानी के लिए अनुभवी शाम कौशल को चुना है। टीम इस समय हैदराबाद में इस सीक्वेंस की शूटिंग कर रही है और कथित तौर पर इस पर अच्छी-खासी रकम खर्च की गई है।