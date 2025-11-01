Language
    Ram Charan की Peddi में जाह्नवी कपूर निभाएंगी ये दमदार किरदार, एकदम अलग अवतार देख रह जाएंगे दंग

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:23 PM (IST)

    साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) की आने वाली फिल्म 'पेद्दी' (Peddi) को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। इस बीच अभिनेत्री जाह्नवी कपूर का फिल्म से फर्स्ट लुक सामने आया है। फिल्म में वो 'अचियम्मा' के दमदार रोल में नजर आने वाली हैं।

    जाह्नवी कपूर की फिल्म पेद्दी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक बुची बाबू (Buchi Babu) सना की मच अवेटेड एक्शन फिल्म 'पेड्डी' के निर्माताओं ने शनिवार को फिल्म में अभिनेत्री जाह्नवी कपूर का लुक जारी किया। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें वो अचियम्मा नामक किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ राम चरण मुख्य भूमिका में होंगे।

    कब रिलीज होगी पेद्दी?

    निर्माताओं ने फिल्म के आधिकारिक हैंडल पेड्डी के माध्यम से जाह्नवी कपूर का पहला लुक पोस्टर जारी किया। उन्होंने लिखा,"हमारे #पेड्डी का प्यार एक तेजतर्रार रवैये के साथ। खूबसूरत #जान्हवी कपूर को #अचियम्मा के रूप में पेश करते हैं। #पेड्डी ग्लोबल रिलीज 27 मार्च, 2026 को।"

    फिल्म से रिलीज हुआ जाह्नवी कपूर का लुक

    निर्माताओं ने जान्हवी कपूर के दो पोस्टर जारी किए हैं जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि एक्ट्रेस का किरदार काफी 'उग्र और निडर' होने वाला है। पहले पोस्टर में जान्हवी एक जीप पर खड़ी हैं, उनके हाथ सिर पर हैं और हथेलियां आपस में मिली हुई हैं। दूसरी तस्वीर में, वह अपना बायां हाथ सिर पर रखे खड़ी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनका किरदार किसी नेता या मंत्री का हो सकता है। फिल्म की शूटिंग फिलहाल श्रीलंका में चल रही है।

    हाल ही में शूट हुआ एक गाना

    पेड्डी की यूनिट ने हाल ही में 1000 डांसर्स के साथ एक ग्रैंड शूट किया है। गाने को विनायक चविथी के अवसर पर शूट किया था, जब ज़्यादातर लोगों ने छुट्टी लेने का फैसला किया था। राम चरण पर यह भव्य गीत मैसूर में फिल्माया गया था और इसकी कोरियोग्राफी जानी मास्टर ने की थी।

    राम चरण ने इस रोल के लिए बहुत तैयारी की है। उन्होंने अपने लुक को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया। मूवी में कन्नड़ सुपरस्टार शिव राजकुमार भी सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे।

