Ram Charan की Peddi में जाह्नवी कपूर निभाएंगी ये दमदार किरदार, एकदम अलग अवतार देख रह जाएंगे दंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक बुची बाबू (Buchi Babu) सना की मच अवेटेड एक्शन फिल्म 'पेड्डी' के निर्माताओं ने शनिवार को फिल्म में अभिनेत्री जाह्नवी कपूर का लुक जारी किया। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें वो अचियम्मा नामक किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ राम चरण मुख्य भूमिका में होंगे।

कब रिलीज होगी पेद्दी? निर्माताओं ने फिल्म के आधिकारिक हैंडल पेड्डी के माध्यम से जाह्नवी कपूर का पहला लुक पोस्टर जारी किया। उन्होंने लिखा,"हमारे #पेड्डी का प्यार एक तेजतर्रार रवैये के साथ। खूबसूरत #जान्हवी कपूर को #अचियम्मा के रूप में पेश करते हैं। #पेड्डी ग्लोबल रिलीज 27 मार्च, 2026 को।"