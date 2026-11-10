'दूसरों के घरों पर पत्थर न फेंकें...', Pawan Kalyan के तीसरे तलाक के बीच एक्स वाइफ का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण (Pawan Kalyan) अपनी तीसरी पत्नी अन्ना कोनिडेला (Anna Konidela) से अलग हो रहे हैं। दोनों ने एक ज्वॉइन्ट स्टेटमेंट के जरिए सेपरेशन की अनाउंसमेंट की।

पवन कल्याण के तलाक की खबरों के बीच अभिनेता की दूसरी पत्नी रहीं रेनु देसाई (Renu Desai) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

रेनु देसाई का पोस्ट वायरल

रेनु देसाई ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी फोटोज के साथ एक लंबा-चौड़ा कैप्शन लिखा है, जो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। बिना किसी का नाम लिए रेनु देसाई ने सोशल मीडिया पर लिखा, "अगर कोई व्यक्ति मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो लगातार उसकी आलोचना करना नैतिक रूप से सही नहीं है। जो लोग पहले ही बुरे दौर से गुजर रहे, उन्हें और कुचलना अमानवीय है।"

क्या रेनु ने किया पवन को सपोर्ट? रेनु देसाई ने आगे कहा, "चाहे उनका पद या रुतबा कुछ भी हो, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे भी इंसान हैं। वे किसी के बच्चे हैं, किसी के माता-पिता हैं, या किसी के भाई-बहन हैं। कृपया दूसरों के घरों पर पत्थर न फेंकें, जबकि हम खुद कांच के ऐसे घरों में रहते हैं जो पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। हम सब इंसान हैं और इंसान कहलाने के लिए सबसे पहली और बुनियादी जरूरतें हैं। दूसरों के प्रति संवेदना और दयालुता।"