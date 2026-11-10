किसान बनना चाहते थे Pawan Kalyan, डेब्यू के बाद 6 ब्लॉकबस्टर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड; फिर 10 साल नहीं चली कोई फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जो शख्स कभी अभिनय में आना ही नहीं चाहता था और किसानी करके अपना जीवन बिताना चाहता था, किसे पता था कि वह सिनेमा का सुपरस्टार बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं अभिनेता पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की।

पवन कल्याण साउथ सिनेमा के सुपरस्टार हैं। उनकी फिल्में कई बार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी हैं। 90s के दौर में उन्होंने बैक-टू-बैक 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर इतिहास रच दिया था। मगर शायद ही आपको पता हो कि स्टार फैमिली से ताल्लुल रखने वाले पवन कल्याण खुद अभिनेता नहीं बनना चाहते थे। उनका तो किसान बनने का प्लान था।

फिर कैसे किसान बनने का ख्वाब छोड़ पवन कल्याण सिनेमा के चमकते सितारे बन गए? यहां देखिए उनकी फिल्मोग्राफी (Pawan Kalyan Filmography) पर एक नजर... कराटे में चैम्पियन थे पवन कल्याण 2 सिंतबर 1971 को जन्मे पवन कल्याण का पूरा नाम कोनिडेला पवन कल्याण है। चिरंजीवी और नागेंद्र बाबू उनके बड़े भाई हैं जो तेलुगु सिनेमा के नामी सितारे हैं। एक तरफ उनके दोनों भाई बड़े पर्दे पर अभिनय का जादू चला रहे थे, वहीं कराटे में चैम्पियन बन रहे थे। उनके पास कराटे में ब्लैक बेल्ट है।

किसान बनना चाहते थे पवन कल्याण सिर्फ इतना ही नहीं, पवन कल्याण का कराटे के बाद फिल्मों में आने का भी कोई प्लान नहीं था। दरअसल, वह किसान बनना चाहते थे। उन्हें खेती में बहुत दिलचस्पी थी। हालांकि, चिरंजीवी की पत्नी और पवन की भाभी सुरेखा ने उन्हें एक्टिंग करने की सलाह दी। इसके बाद ही वह अभिनय में आए।

पवन कल्याण की बैक-टू-बैक सुपरहिट फिल्में पवन कल्याण की पहली फिल्म 1996 में 'अक्कड़ा अम्मायी इक्कदा अब्बायी' आई थी। इसके बाद उन्होंने 1997 से 1999 के बीच लगातार 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। गोकुलमलो सीता

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ठोली प्रेमा

थम्मुडु करियर में आए उतार-चढ़ाव फिल्म ठोली प्रेमा के लिए उन्हें 1998 में नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला था। यही नहीं, 2013 में वह फोर्ब्स इंडिया के 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में भी शामिल थे। करियर की शुरुआत तो दमदार हुई थी लेकिन उतार-चढ़ाव भी आया। ढाई दशक के करियर में जॉनी से लेकर गुडुंबा शंकर और टीनमार समेत कई फिल्में आईं जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाईं। हालांकि, असफलताओं के बीच भी उन्होंने कई बार ब्लॉकबस्टर अंदाज में कमबैक किया।