ओटीटी पर भी कायम Pawan Kalyan का जलवा, थ्रिलर से लेकर एक्शन तक का मिलेगा मजा; मस्ट वॉच हैं पावर स्टार की ये फिल्में

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्मों के लाखों-करोड़ों फैंस हैं। पवन कल्याण इस वक्त आंध्र प्रदेश के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और अपनी तीसरी पत्नी से तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं।

लेकिन सुपरस्टार की सबसे बड़ी पहचान सिनेमा है जहां उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार फिल्मों में काम किया है। तो अगर आप उनकी ये फिल्में थिएटर्स में नहीं देख पाए तो अब ओटीटी पर इन्हें एंजॉय कर सकते हैं।

भीमला नायक (Bheemla Nayak) इस फिल्म में पवन कल्याण ने बेहद कड़क और ईमानदार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है। कहानी में वे राणा दग्गुबाती के अंहकारी किरदार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

वकील साब (Vakeel Saab) यह ब्लॉकबस्टर फिल्म हिंदी मूवी 'पिंक' की रीमेक है, इसमें पवन कल्याण ने तेजतर्रार वकील सत्या देव की भूमिका निभाई है जो तीन लड़कियं को एक बड़े और रसूखदार अपराधी के जाल से बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता है। इसे आप प्राइम वीडियो (Pawan Kalyan) पर एंजॉय कर सकते हैं।