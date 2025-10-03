Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मेरा नाम खराब हो गया...' Parineeti Chopra ने अपने पॉडकास्ट में राघव चड्ढा से किए तीखे सवाल, बोलती हुई बंद

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:34 PM (IST)

    परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में प्रेग्नेंसी की आनाउंसमेंट की थी। एक्ट्रेस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है। उन्होंने अपने पति राघव चड्ढा के साथ एक नकली टॉक शो होस्ट किया। परिणीति ने बताया कि कपिल शर्मा के शो में आने के बाद लोगों को राघव की पर्सनालिटी और जोक्स पसंद आए।

    prefferd source google
    Hero Image
    अपने पति के साथ परिणीति चोपड़ा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। परिणीति चोपड़ा बहुत जल्द मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को फिर से चालू करने की बात भी कही थी। अब एक्ट्रेस ने अपने पति और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ एक 'नकली टॉक शो' होस्ट किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीडिया में अक्सर सीरियस रहते हैं राघव

    उन्होंने खुलासा किया कि कपिल शर्मा के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में आने के बाद कई लोगों को राघव की पर्सनालिटी, बुद्धि और छोटे-छोटे जोक्स बहुत पसंद आए थे जोकि पहले सिर्फ परिणीति या उनके परिवार वाले ही जानते थे। राघव ज्यादातर सीरियस मोड में ही देखा गया और एक राजनेता के रूप में वह आमतौर पर फॉर्मल भाषण देते ही नजर आते हैं।

    यह भी पढ़ें- Parineeti Chopra बनने वाली हैं मां, पति Raghav Chadha ने क्यूट वीडियो के साथ दी गुडन्यूज

    राघव ने किया था शो पर मजेदार जोक

    कपिल के शो में अपनी उपस्थिति के दौरान, राघव ने बताया कि हर घंटे अपनी पत्नी का दिल जीतना महत्वपूर्ण है। जब परिणीति ने उनसे इस बारे में सवाल किया, तो उन्होंने जवाब दिया, "देश की संवैधानिक योजना ऐसी है कि चुनाव 5 साल में एक बार आता है। जब तक 5 साल के अंदर सरकार गिर ना जाए, तो हो सकता है, 5 साल से पहले चुनाव आ जाए। लेकिन बीवी से तो रोज सामना करना पड़ता है। बीवी का दिल रोज जीतना पड़ता है।”

    View this post on Instagram

    A post shared by @parineetichopra

    हमेशा राघव से लड़ती हैं परिणीति

    आगे परिणीति ने मजाक में कहा, 'रागैई, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुमसे बहुत प्यार किया है, उन्होंने कहा है, 'इसकी बीवी कितना तंग करती है कि इसको हर घंटे दिल जीतना पड़ता है उसका। मेरा नाम ही खराब हो गया है मार्केट में।' लोग मुझे कहते हैं, 'तुम राघव से इतना लड़ती हो कि उसे तुम्हारा दिल हर घंटे जीतना पड़ता है।'

    यह भी पढ़ें- Parineeti Chopra और राघव चड्ढा की शादी को पूरे हुए दो साल, फोटो शेयर कर लिखा - 'पत्नी होने के नाते...'