'मेरा नाम खराब हो गया...' Parineeti Chopra ने अपने पॉडकास्ट में राघव चड्ढा से किए तीखे सवाल, बोलती हुई बंद

परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में प्रेग्नेंसी की आनाउंसमेंट की थी। एक्ट्रेस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है। उन्होंने अपने पति राघव चड्ढा के साथ एक नकली टॉक शो होस्ट किया। परिणीति ने बताया कि कपिल शर्मा के शो में आने के बाद लोगों को राघव की पर्सनालिटी और जोक्स पसंद आए।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। परिणीति चोपड़ा बहुत जल्द मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को फिर से चालू करने की बात भी कही थी। अब एक्ट्रेस ने अपने पति और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ एक 'नकली टॉक शो' होस्ट किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें