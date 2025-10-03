'मेरा नाम खराब हो गया...' Parineeti Chopra ने अपने पॉडकास्ट में राघव चड्ढा से किए तीखे सवाल, बोलती हुई बंद
परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में प्रेग्नेंसी की आनाउंसमेंट की थी। एक्ट्रेस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है। उन्होंने अपने पति राघव चड्ढा के साथ एक नकली टॉक शो होस्ट किया। परिणीति ने बताया कि कपिल शर्मा के शो में आने के बाद लोगों को राघव की पर्सनालिटी और जोक्स पसंद आए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। परिणीति चोपड़ा बहुत जल्द मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को फिर से चालू करने की बात भी कही थी। अब एक्ट्रेस ने अपने पति और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ एक 'नकली टॉक शो' होस्ट किया।
मीडिया में अक्सर सीरियस रहते हैं राघव
उन्होंने खुलासा किया कि कपिल शर्मा के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में आने के बाद कई लोगों को राघव की पर्सनालिटी, बुद्धि और छोटे-छोटे जोक्स बहुत पसंद आए थे जोकि पहले सिर्फ परिणीति या उनके परिवार वाले ही जानते थे। राघव ज्यादातर सीरियस मोड में ही देखा गया और एक राजनेता के रूप में वह आमतौर पर फॉर्मल भाषण देते ही नजर आते हैं।
राघव ने किया था शो पर मजेदार जोक
कपिल के शो में अपनी उपस्थिति के दौरान, राघव ने बताया कि हर घंटे अपनी पत्नी का दिल जीतना महत्वपूर्ण है। जब परिणीति ने उनसे इस बारे में सवाल किया, तो उन्होंने जवाब दिया, "देश की संवैधानिक योजना ऐसी है कि चुनाव 5 साल में एक बार आता है। जब तक 5 साल के अंदर सरकार गिर ना जाए, तो हो सकता है, 5 साल से पहले चुनाव आ जाए। लेकिन बीवी से तो रोज सामना करना पड़ता है। बीवी का दिल रोज जीतना पड़ता है।”
हमेशा राघव से लड़ती हैं परिणीति
आगे परिणीति ने मजाक में कहा, 'रागैई, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुमसे बहुत प्यार किया है, उन्होंने कहा है, 'इसकी बीवी कितना तंग करती है कि इसको हर घंटे दिल जीतना पड़ता है उसका। मेरा नाम ही खराब हो गया है मार्केट में।' लोग मुझे कहते हैं, 'तुम राघव से इतना लड़ती हो कि उसे तुम्हारा दिल हर घंटे जीतना पड़ता है।'
