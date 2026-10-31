'परी हूं मैं' गाने वाली 90s की वो हिट सिंगर, Rekha के लिए भी गाया बोल्ड गाना; बॉलीवुड छोड़ अब कहां हैं सुनीता?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'परी ऑफ द मासेस' कही जाने वालीं सिंगर सुनीता राव (Suneeta Rao) आज भले ही बॉलीवुड से गायब हो गई हों, लेकिन वह कभी 90s की 'डीवा' थीं। उन्होंने पॉप म्यूजिक का हिस्सा बनकर हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर पार्टी एंथम दिए जो आज भी कल्ट क्लासिक में गिने जाते हैं।

सुनीता राव ने अपना करियर 1989 में 'सुनीता सेनोरिटा' गाने (Suneeta Senorita Song) से की थी। गाने के वीडियो में वह नजर भी आई थीं। इस गाने ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था। फिर उनके पास गानों की लाइन लग गई। 1991 में उन्होंने हिंदी पॉप एल्बम 'धुआं' रिलीज किया जिसके गाने ने धमाल मचा दिया।

90s की सिंगिंग सेंसेशन थीं सुनीता राव यह गाना था 'परी हूं मैं' (Paree Hoon Main)। 1991 में जैसे ही सुनीता राव का गाना रिलीज हुआ तो 90s में हर किसी की जुबान पर यही गाना बजने लगा। यहां तक कि 35 साल बाद भी सुनीता राव इसी गाने के जरिए पहचानी जाती हैं। खुद एक्ट्रेस ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया था कि आज भी लोग उन्हें इसी गाने से पहचानते हैं। जब भी वह स्टेज पर जाती हैं तो लोग उनसे यही गाना गाने की फरमाइश भी करते हैं।

एक गाने से रातोंरात बनी थीं स्टार जब यह गाना जारी हुआ तो उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि 75 हजार से ज्यादा गाने की कॉपीज पिक गई थीं। इस एल्बम ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया। वह एक जाना-माना नाम बन गईं। इसके बाद सुनीता राव ने फिल्मों में गाना शुरू किया। उन्होंने 'जिंदगी है गेम' (गेम मूवी), 'कैच मी इफ यू कैन' (सपूत), 'दुनिया हसीनों का मेला' (गुप्त: द हिडन ट्रुथ), 'रंगीला' (अंगारे), 'ओ रे कांची' (असोका) जैसे गाने गाए।

रेखा के गाने के लिए नहीं मिला था क्रेडिट जब भी कोई हिंदी पॉप सॉन्ग गाना होता तो लोग सुनीता राव को ही याद करते थे। इन दिनों सुनीता राव का एक गाना भी काफी पॉपुलर है और वह है 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' फिल्म का 'इन द नाइट नो कंट्रोल' (In The Night No Control) है जिसमें रेखा और अक्षय कुमार का बोल्ड सीन दिखाया गया था। आपको शायद ही मालूम हो कि पहले सुनीता को गाने का क्रेडिट नहीं मिला था।