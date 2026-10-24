दो हॉलीवुड गानों से प्रेरित है Rekha का कल्ट गीत, बोल्ड सीन्स से उड़ाए थे होश; 30 साल बाद फिर चर्चा में है गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90s में 'एवरग्रीन ब्यूटी' कही जाने वालीं एक्ट्रेस रेखा (Rekha) का एक गाना रिलीज हुआ। इस गाने में उनके बोल्ड सीन्स ने हर किसी के होश उड़ा दिए। न केवल गाने में रेखा का अंदाज बोल्ड था, बल्कि गाने के बोल भी बोल्ड थे।

यह गाना जब भी टीवी पर बजता तो परिवार एक साथ बैठकर देखने में असहज हो जाते थे। 30 साल बाद रेखा का ये गाना एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पिछले एक महीने से इंटरनेट पर लोग इस गाने पर मीम्स और रील्स बना रहे हैं। मिलेनियल्स हों या फिर GenZ... हर किसी की जुबां पर यह गाना समा गया है।

रेखा का गाना फिर से बना ट्रेंडिंग जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वो 1996 में रिलीज हुई फिल्म 'खिलाड़ियों के खिलाड़ी' (Khiladiyon Ke Khiladi) का है। फिल्म में अक्षय कुमार (Akshay Kumar), रेखा और रवीना टंडन (Raveena Tandon) मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म में अक्षय और रेखा का एक गाना था जो सुपरहिट हुआ था। यह गाना 'इन द नाइट नो कंट्रोल' (In The Night No Control) सॉन्ग है।

13 साल छोटे एक्टर संग किया था रोमांस इस गाने में रेखा का बोल्ड अंदाज देखने को मिला था और सबसे शॉकिंग उनका अक्षय कुमार के साथ बोल्ड सीन था। 13 साल छोटे अक्षय के साथ रेखा ने हद से ज्यादा रोमांटिक सीन्स फिल्माए थे। इस गाने को सुनीता राव (Suneeta Rao) ने गाया था। अनु मलिक (Anu Malik) ने संगीत तैयार किया था और इंदीवर ने गाने के बोल लिखे थे। मगर क्या आपको पता है कि यह ओरिजिनल सॉन्ग नहीं है?