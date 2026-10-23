'तवायफ' बन जब Rekha ने लूटी महफिल, प्यार के एलान को बयां करता है गीत; Alka Yagnik ने गाकर किया अमर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लीजेंडरी एक्ट्रेस रेखा (Rekha) पर फिल्माए गाए सभी गाने कल्ट बन गए। अल्का याग्निक ने 36 साल पहले रेखा के लिए एक गाना गाया था जिसमें वह 'तवायफ' का दर्द जाहिर करती हुई नजर आई थीं। यह गाना 'उमराव जान' (Umrao Jaan) का नहीं है।

1990 में रेखा ने एक गाने में तवायफ की भूमिका निभाई थी। इस गाने में उनकी अदाकारी ने हर किसी का दिल जीत लिया था। यहां हम किस गाने की बात कर रहे हैं, पढ़िए पूरा आर्टिकल... रेखा की फिल्म का हिट गाना 36 साल पहले 1990 में रेखा ने फिल्म 'अमीरी गरीबी' (Amiri Garibi) मूवी में काम किया था। इस फिल्म में उनके साथ लीड रोल में जीतेंद्र, ऋषि कपूर, उर्मिला भट्ट, पूनम ढिल्लों, राज बब्बर, नीलम कोठारी और शक्ति कपूर थे। फिल्म में रेखा ने जीतेंद्र की पत्नी की भूमिका निभाई थी। हालांकि, इसी फिल्म के एक गाने में उन्हें 'तवायफ' के रूप में दिखाया था जो फिल्म का टर्निंग प्वॉइन्ट साबित होता है।

गाने के बाद आता है क्लाईमैक्स यह गाना है 'तवायफ कहां किसी के साथ' (Tawaif Kahan Kisi Ke Sath)। इस गाने में रेखा, जीतेंद्र के सामने तवायफ बनकर डांस करती है। वह तवायफ का रूप इसलिए धारण करती है, ताकि खलनायकों की असलियत का पर्दाफाश कर सके। इस गाने को उन्होंने जीया और अमर बना दिया।