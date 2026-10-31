Himesh Reshammiya के इस गाने के बिना अधूरी है दीवाली, 6 दिग्गज गायकों ने दी थी आवाज; 25 सालों से है कल्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार आ रहा है और घरों में पार्टियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक दीवाली सॉन्ग (Diwali Song) बजना तो लाजमी है। 25 साल पहले हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) ने एक ऐसा दीवाली सॉन्ग बनाया था जो आज भी लोगों का फेवरेट है।

बॉलीवुड में कई दीवाली सॉन्ग्स बने हैं, जिनमें से एक 2001 में आई फ्लॉप फिल्म का चार्टबस्टर गाना भी है जिसे हिमेश रेशमिया ने बनाया था और इसे 6 बड़े गायकों ने मिलकर गाया था। यह गाना दीवाली पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट च्वॉइस है।

दीवाली पर बजने वाला हिट गाना इस गाने पर गोविंदा (Govinda) के साथ-साथ तीन और लीड एक्टर्स और 4 एक्ट्रेसेस ने धूम मचाया था। यह फिल्म 'आमदनी अठन्नी खर्चा रुपइया' (Aamdani Atthanni Kharcha Rupaiya) का गाना 'आई है दीवाली सुनो जी घरवाली' (Aayi Hai Diwali Suno Ji Gharwali Song) है।

दीवाली के गाने पर झूमे थे गोविंदा इस फिल्म में गोविंदा, जूही चावला के अलावा मुख्य भूमिकाओं में तब्बू, ईशा कोप्पिकर, चंद्रचूर सिंह, केतकी दवे और जॉनी लीवर थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी, लेकिन यह टीवी पर हिट थी। फिल्म के गानों को भी खूब पसंद किया गया जिसमें सबसे ज्यादा 'आई है दीवाली सुनो जी घरवाली' गाना है।