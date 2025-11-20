Perfect Family Trailer: पंकज त्रिपाठी ला रहे जबरदस्त वेबसीरीज, OTT नहीं यहां देख सकेंगे पूरा शो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. अभिनेता पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) की एक्टिंग का मुरीद कौन नहीं है। हर कोई पंकज त्रिपाठी को पसंद करता है। फिर चाहे वो कोई कॉमेडी रोल करें, या फिर कोई इंटेस रोल प्ले करें। अब लीजिए पंकज त्रिपाठी प्रोड्यूसर बन गए हैं और प्रोड्यूसर बनकर अपने पहले प्रोजेक्ट को लेकर आ गए हैं पंकज त्रिपाठी। दरअसल हाल ही में पंकज त्रिपाठी की अपकमिंग वेबसीरीज परफेक्ट फैमिली का ट्रेलर रिलीज हो गया है।

मजेदार है सीरीज की कहानी

हाल ही में परफेक्ट फैमिली (Perfect Family Trailer) का ट्रेलर आया है। ट्रेलर में एक परफेक्ट परिवार की कहानी नजर आई है। इस सीरीज की कहानी कर्करिया परिवार पर आधारित है। इस सीरीज में जो घरों में लोग होते हैं, वही आपको नजर आएंगे। घर में दादा दादी से लेकर बुआ और मम्मी-पापा तक सभी लोग आपको नजर आएंगे। परिवार के सभी सदस्यों को थैरेपी की जरूरत पड़ती है। सभी थैरेपी लेने भी जाते हैं और थैरेपी लेने पहुंचते हैं नेहा धूपिया के पास, जो इस वेबसीरीज में एक डॉक्टर का किरदार निभा रही हैं। घर में जब लड़ाईयां होती हैं तो इसका असर घर की सबसे छोटी सदस्य पर पड़ता, इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद पूरा परिवार डॉक्टर के पास जाता है और फिर यहीं से ऐसा लगता है कि जैसे हर सदस्य की अपनी अलग ही समस्या है और इसी उथल-पुथल के बीच बनी है ये कहानी। मेंटल हेल्थ जैसी गंभीर समस्या को इस वेबसीरीज के जरिए उठाया गया है।

वेबसीरीज में आपको कई कलाकार नजर आएंगे। मनोज पाहवा, सीमा पाहवा, गुलशन देवैया, नेहा धूपिया, और गिरीजा ओक समेत कई स्टार्स नजर आएंगे। 'परफेक्‍ट फैमिली' सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं और यह एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। यह सीरीज इसी महीने 27 नवंबर को सीधे Youtube पर ही रिलीज होगी। यूट्यूब पर आप इसे JAR Series नाम के यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। हालांकि पहले के दो एपिसोड आप फ्री में देख पाएंगे। इसके बाद के एपिसोड्स देखने के लिए आपको 51 रुपए देकर सब्सक्रिप्शन लेना होगा और ये पेमेंट वन टाइम ही रहेगा।