एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभी कुछ लोग किस्मत से सिनेमा के चमकते सितारे बन जाते हैं। 40s में भी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ ऐसा ही हुआ था। वह पाकिस्तान से भारत सिर्फ बहन से मिलने आई थीं और एक रात में उनकी किस्मत ने एक बड़ा टर्न लिया और वह सिनेमा की स्टार बन गईं।

हम बात कर रहे हैं लारा लप्पा गर्ल के नाम से मशहूर हुईं एक्ट्रेस मीना शौरी (Meena Shorey) की जो कभी सिनेमा की सुपरस्टार हुआ करती थीं। मगर उनका आखिरी वक्त तन्हाई में गुजरा। उनका असली नाम खुरशीद बेगम था। वह कैसे खुरशीद से मीना शौरी और लारा लप्पा गर्ल बनीं, यहां उनकी निजी जिंदगी पर एक नजर डालिए...

कौन थीं एक्ट्रेस मीना? 17 नवंबर 1921 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में जन्मीं खुरशीद बेगम चार-भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। पिता कभी जमींदार हुआ करते थे। उन्होंने बिजनेस करने की भी सोची लेकिन सब पैसे डूब गए और गुजारा करना मुश्किल हो गया। खुरशीद अपने परिवार के साथ लाहौर चली गईं। कहा जाता है कि खुरशीद के पिता उन्हें और उनके भाई-बहनों व मां को पीटा करते थे।

कैसे फिल्मों में आईं मीना? खुरशीद ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक्टिंग की दुनिया में जाएंगी लेकिन किस्मत उन्हें बॉलीवुड में खींच लाई। जब खुरशीद अपनी बहन के पास मुंबई आईं तो वह अपने जीजा के साथ सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के लॉन्च में शामिल हुईं। जैसे ही सोहराब मोदी की नजर खुरशीद पर पड़ीं, उन्होंने तुरंत खुरशीद को 'सिकंदर' में तक्षशिला के राजा की बहन का एक छोटा सा किरदार ऑफर कर दिया।

इस फिल्म ने बनाया था सुपरस्टार सोहराब ने ही उन्हें खुरशीद से मीना बनाया था। उन्होंने ही एक्ट्रेस का यह नाम रखा था। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। मगर उन्हें असली पहचान 1949 में आई फिल्म 'एक थी लड़की' (Ek Thi Ladki) से मिली। फिल्म में उन्होंने मोतीलाल के साथ स्क्रीन शेयर किया था। इस फिल्म ने उन्होंने 'नई और आजाद ख्यालों वाली' युवा महिलाओं के लिए एक 'आइकन' बना दिया।

बॉलीवुड ने दिया था नया नाम 'एक थी लड़की' के सारे गाने भी खूब हिट हुआ था। एक गाना 'लारा लप्पा' (Lara Lappa) का क्रेज उस दौर में इतना तगड़ा हो गया था कि एक्ट्रेस 'लारा लप्पा गर्ल' कही जाने लगी थीं। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसमें 'अनमोल रत्न', 'एक दो तीन', 'आग का दरिया' और 'जलवा' फिल्में शामिल हैं।

मीना शोरी हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार बन गई थीं। 50s की क्वीन मीना बॉलीवुड में शोहरत हासिल करने के बाद 1956 में पाकिस्तान चली गई थीं और वहां फिल्मों में काम करने लगी थीं। फिल्मी दुनिया में उन्होंने जबतक काम किया, खूब नाम-पैसा कमाया और जिंदगी शान-ओ-शौकत से गुजारी। मगर उनका आखिरी वक्त गरीबी में बीता।

6 महीने में ही टूटी थी पहली शादी मीना शोरी ने अपनी जिंदगी में पांच शादियां कीं। उनकी पहली शादी डायरेक्टर-प्रोड्यूसर जहूर रजा से हुई जिनसे उनका 6 महीने में ही तलाक हो गया था। दोनों सिकंदर के सेट पर मिले थे और उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया था। मगर उनका निकाह 6 महीने ही चल पाया।

पाकिस्तान जाकर बस गई थीं एक्ट्रेस जहूर रजा से अलगहोने के बाद उन्होंने को-स्टार अल नसीर से शादी थी। मीना की तीसरी शादी रूप के शोरी से हुई थी जिनके साथ एक्ट्रेस 1956 में काम के सिलसिले में पाकिस्तान भी गई थीं। हालांकि, मीना वहीं रह गईं और रूप के शोरी भारत आ गए। दोनों ने भले ही अपने रास्ते अलग कर लिए थे, लेकिन मीना ने आखिरी दम तक उनका सरनेम अपने नाम के आगे जोड़े रखा।