वो रईस हीरोइन जिसने मारा था Shah Rukh को थप्पड़, सलमान संग ठुकराया शादी का ऑफर; एक प्लेन क्रैश के चलते हुई शादी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली लीडिंग एक्ट्रेस जिन्होंने 80s और 90s के दौर में सिनेमा पर राज किया। उनकी मासूमियत, खूबसूरती और मुस्कुराहट... हर किसी का दिल जीत लेती थी। उनकी अदाओं के दीवाने अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) भी हो गए थे। वह तो एक्ट्रेस से शादी का मन भी बना चुके थे।

कहा जाता है कि सलमान खान शादी का प्रस्ताव लेकर हीरोइन के घर चले गए थे। इस अदाकारा की दीवानगी 90s के दौर में चरम पर थी। जहां हर कोई उनका दीवाना था, वह चुपके-चुपके एक बिजनेसमैन को डेट कर रही थी जिनके साथ उनका रिश्ता एक प्लेन क्रैश के बाद शुरू हुआ था।

मिस इंडिया रह चुकी हैं जूही जिस अदाकारा की हम बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) हैं। 13 नवंबर 1967 को अंबाला में जन्मीं जूही फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग की दुनिया का जाना-माना नाम थी। वह1984 में मिस इंडिया का ताज भी अपने सिर पर सजा चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में बेस्ट कॉस्ट्यूम अवॉर्ड अपने नाम किया था।

मिस इंडिया का खिताब जीतने के दो साल बाद जूही चावला ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। वह 1986 में आई फिल्म सल्तनत में नजर आई थीं। हालांकि, उन्हें सफलता आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक से मिली थी। इस फिल्म ने जूही को रातोंरात स्टार बना दिया था।

बॉलीवुड पर किया राज इसके बाद जूही चावला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने शाह रुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, सनी देओल समेत ए-लिस्ट स्टार्स के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। वह स्क्रीन पर अपने कॉमिक टाइमिंग और हंसमुख अंदाज जानी जाती थीं।

जूही चावला की बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट... कयामत से कयामत तक

हम हैं राही प्यार के

डर

इश्क

यस बॉस

दीवारें

दीवाना मस्ताना

मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी

स्वर्ग

दरार

बोल राधा बोल शाह रुख को मारा था थप्पड़ फिल्मों में सफलता हासिल करने वालीं जूही चावला कई बार सेट से जुड़े किस्सों के लिए भी सुर्खियों में रहीं। कहा जाता है कि सेट पर एक बार जूही ने शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) को थप्पड़ मार दिया था। शाह रुख और जूही ने साथ में कई फिल्में की हैं, लेकिन एक फिल्म के सेट पर एक्ट्रेस SRK से नाराज हो गई थीं।

यह किस्सा 2000 में आई फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के सेट का है। फिल्म में एक एक्शन सीन था। एक एक्शन सीक्वेंस में जूही के पास से आग का गोला निकलना था। एक्ट्रेस इस सीन के लिए तैयार नहीं थीं, हालांकि शाह रुख के मनाने के बाद वो मान गई थीं। जब शूटिंग शुरू हुई तो जैसे ही आग का गोला निकला एक्ट्रेस डर गईं और उन्होंने एक्टर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वह वैनिटी वैन में चली गईं। बाद में शाह रुख ने उन्हें मनाया भी था।

ठुकरा चुकी हैं सलमान संग शादी का ऑफर सिर्फ शाह रुख खान ही नहीं, सलमान खान से जुड़ा किस्सा भी खूब मशहूर है। सलमान खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वह जूही से शादी करना चाहते थे और वह शादी का प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास भी गए थे, लेकिन एक्ट्रेस के पिता ने यह रिश्ता ठुकरा दिया था।

जूही चावला की लव स्टोरी खैर, सलमान खान से शादी ठुकराकर जूही चावला ने बिजनेस टाइकून जय मेहता (Jay Mehta) से 1995 में शादी की। उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कहा जाता है कि राकेश रोशन के जरिए एक डिनर पार्टी में उनकी मुलाकात हुई थी और वे दोस्त बन गए थे। 1990 में जब प्लेन क्रैश में जय मेहता ने अपनी पत्नी सुजाता बिरला को खोया तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तब जूही ने उन्हें सहारा दिया था।