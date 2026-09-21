देसी शब्द की वजह से रिजेक्ट हुआ था Juhi Chawla का गाना, बाद में वही पुराना गीत बना कल्ट क्लासिक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार के तौर पर जूही चावला को जाना जाता है। 90 के दशक में जूही का एक गाना ऐसा रहा, जिसे श्रोताओं ने खूब सुना था और आज भी इसकी गूंज सुनने को मिल जाती है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि जूही चावला के जिस 33 साल पुराने गीत के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे 33 साल पहले देसी भाषा के शब्द के चलते रिजेक्ट कर दिया गया था। आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं-

जूही चावला का कल्ट गाना साल 1993 में प्रदर्शित आमिर खान और जूही चावला अभिनीत फिल्म हम हैं राही प्यार के का गाना घूंघट की आड़ से... (Ghoonghat Ki Aad Se) आज भी सदाबहार गीतों में से एक है। एक समय ऐसा भी था जब निर्माता मुकेश भट्ट ने सिर्फ आड़ शब्द के कारण इस गाने को फिल्म में लेने से मना कर दिया था।

इस गाने को मत लीजिए, मैं दूसरा गाना बनाकर देता हूं। इतने में महेश जी (निर्देशक महेश भट्ट) की एंट्री हुई। मैंने कहा कि गाने में मुकेश जी को मजा नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि पहले गाना सुनाओ तो सही..। जैसे ही उन्होंने गाना सुना, मुझे गले लगा लिया और कहा कि ये कमाल का गाना है।

इसमें जो आड़ शब्द है, वो शानदार है। तुमने गाना किसको सुना दिया, उसका (मुकेश) काम सिर्फ पैसे ले आओ फिल्म बनाओ, कहां उसे गाना समझ में आएगा। फिर महेश जी ने कहा कि गाना तो यही होगा। इस तरह से जूही और आमिर का ये गाना बन पाया था। खुशी इस बात की कि आज भी इसे खूब सुना जाता है।