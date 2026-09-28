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'कयामत से कयामत तक' के लिए पहली पसंद नहीं थीं Juhi Chawla, फाइनल ऑडिशन में सेलेक्ट हुई थी ये सिंगर

By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
Published: Mon, 28 Sep 2026 04:56 PM (IST)

ब्लॉकबस्टर फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए जूही चावला से इस गायिका ने ऑडिशन दिया था।

कयामत से कयामत तक का किस्सा (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

कयामत से कयामत तक का किस्सा (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

HighLights

  1. 1988 में रिलीज हुई थी कयामत से कयामत तक

  2. इस पॉप स्टार सिंगर ने भी दिया था ऑडिशन

  3. जूही चावला को मिली थी असली पहचान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) को फिल्म कयामत से कयामत तक से हिंदी सिनेमा जगत में असली पहचान मिली थी। लेकिन आपको ये जानकार शायद झटका लगेगा कि जूही इस मूवी के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थीं।

उनसे पहले एक मशहूर गायिका ने कयामत से कयामत तक (Qayamat Se Qayamat Tak) के लिए ऑडिशन दिया था और वह फाइनल कास्टिंग के लिए भी सेलेक्ट भी हो गई थीं। लेकिन वह आखिर किस वजह से आमिर खान की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाईं, आइए इस लेख में जानते हैं- 

इस सिंगर ने ठुकराई थी फिल्म

कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। फूल और कांटे, बंटी और बबली तथा धूम 2 फिल्मों के गीत गाने वाली गायिका अलीशा चिनॉय (Alisha Chinai) के मामले में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। अलीशा को साल 1988 में प्रदर्शित आमिर खान अभिनीत फिल्म कयामत से कयामत तक के ऑडिशन में बतौर अभिनेत्री चुना गया था।

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qyamat se qayamat tak

हालांकि, बाद में आमिर के साथ यह फिल्म जूही चावला ने की। ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा के पॉडकास्ट गेम चेंजर्स: द म्यूजिक सीरीज के लेटेस्ट पॉडकास्ट में पॉप स्टार अलीशा चिनॉय शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने कयामत से कयामत फिल्म के ऑडिशन को लेकर रोचक किस्सा सुनाया और बताया- शुरुआत में गाना गाने के अलावा मैं अभिनेत्री भी बनना चाहती थी।

alisha

मुझे फिल्म कयामत से कयामत तक के स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया था। यह किसी और को नहीं पता है, सिर्फ आमिर खान को पता है। मैं उसके ऑडिशन के लिए गई थी। वहां आमिर ने मेरे साथ फिल्म के डायलॉग का रिहर्सल वगैरह भी किया था।

फिर मैं घर गई और मैंने सोचा कि यार मैं तो क्किसी के संकेत देने पर रो नहीं सकती। मुझे भारतीय और बॉलीवुड फिल्मों की एक्टिंग स्टाइल अच्छी नहीं लगी। मुझे अहसास हुआ कि बतौर अभिनेत्री मैं बहुत असहज रहूंगी।

फाइनल ऑडिशन के लिए नहीं गई- अलीशा

अपनी बात को आगे जारी रखते हुए अलीशा ने कहा- इसलिए मैंने तय किया कि मैं अच्छी गायिका हूं, एक्टिंग को भूल जाओ। मैं फाइनल राउंड के ऑडिशन के लिए नहीं गई। फाइनल के लिए सिर्फ दो लड़कियां चुनी गई थी, एक मैं और दूसरी जूही चावला। मुझे लगता है कि इससे आमिर काफी निराश थे कि मैं नहीं गई। यह बड़ी गलती थी। मालूम हो कि मेड इन इंडिया जैसे पॉप सॉन्ग से अलीशा स्टार बनीं।

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