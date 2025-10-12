Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Diane Keaton: जिंदगी भर रहीं सिंगल, जस्टिन बीबर की थी बड़ी फैन, इस फिल्म से हॉलीवुड में बनी मशहूर एक्ट्रेस  

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:37 PM (IST)

    हॉलीवुड एक्ट्रेस Diane Keaton का 79 साल की उम्र में निधन हो गया, उन्होंने कुछ बड़े हॉलीवुड एक्टर्स को डेट किया लेकिन कभी शादी नहीं की। उन्होंने दो बच्चों को गोद लिया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस डायने कीटन का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें एनी हॉल और द गॉडफादर फिल्मों में उनकी प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि वे सुबह-सुबह उनके घर पहुंचे और 79 वर्षीय महिला को स्थानीय अस्पताल ले गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डायने कीटन के निधन से उनके फैंस और फिल्म जगत के सहकर्मी दोनों ही दुखी हैं। डायने कीटन का जन्म 1946 में लॉस एंजिल्स में डायने हॉल के रूप में हुआ था। वह अपने भाई-बहनों रैंडी, डोरी और रॉबिन में सबसे बड़ी थीं। उनके पिता, जैक न्यूटन इग्नाटियस हॉल एक सिविल इंजीनियर थे और उनकी मां डोरोथी डीन कीटन हाउस वाइफ थीं।

    यह भी पढ़ें- Superman 2025: सुपरमैन के सामने लूथर की चुनौती, एक्शन से भरपूर ट्रेलर हुआ रिलीज

    इन फिल्मों में किया काम

    डायने कीटन को द गॉडफादर (1972) में अल पचिनो के साथ के एडम्स की भूमिका में बड़ा ब्रेक मिला। अभिनेत्री ने द गॉडफादर पार्ट II और द गॉडफादर पार्ट III में भी यही भूमिका निभाई। जिसके बाद वह एक बड़ी हॉलीवुड स्टार बन गईं। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में द फर्स्ट वाइव्स क्लब, फादर ऑफ द ब्राइड, बेबी बूम और समथिंग्स गॉट्टा गिव शामिल हैं। हाल ही में वह बुक क्लब और उसके सीक्वल में दिखाई दीं और जस्टिन बीबर के 2021 के संगीत वीडियो घोस्ट में भी दिखाई दीं।

    Diane Keaton (1)

    निर्देशक भी थीं कीटन

    इतना ही नहीं डायने कीटन ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। इनमें 1995 की फिल्म अनस्ट्रंग हीरोज, 1987 की डॉक्यूमेंट्री हेवन और 2000 की फिल्म हैंगिंग अप शामिल हैं।

    एकेडमी अवॉर्ड से हुईं सम्मानित

    डायने कीटन ने एनी हॉल (1977) के लिए अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब जीता। उन्हें रेड्स (1981), मार्विन्स रूम (1996) और समथिंग्स गॉट्टा गिव (2003) के लिए तीन और ऑस्कर नॉमिनेशन मिले। 2004 में, अभिनेत्री को यूएस कॉमेडी आर्ट्स फेस्टिवल में एएफआई स्टार अवार्ड मिला। अगले साल हॉलीवुड फिल्म अवार्ड्स ने उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया और 2014 में डायने कीटन को मनाकी ब्रदर्स फिल्म फेस्टिवल में एक और लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला।

    जस्टिन बीबर की थी फैन

    कीटन की मुलाकात बीबर से 2015 में द एलेन शो में हुई थी, जब वह अभी काफी छोटे थे। उन्होंने खुलकर अपनी बीबर की तारीफ की थी। एक मजेदार बातचीत के दौरान, उन्हें बीबर की तस्वीरें दिखाई गईं और उन्होंने कहा कि वह बहुत खूबसूरत हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि, मुझे वह लड़का पसंद है। उनकी इस हल्की-फुल्की बातचीत ने फैंस का ध्यान खींचा और यह साफ था कि कीटन बीबर की बड़ी फैन है। 

    एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ

    डायने कीटन ने कभी शादी नहीं की। उनका वॉरेन बीटी, अल पचिनो और वुडी एलन के साथ रोमांटिक रिलेशन रहा। उनका सबसे सार्वजनिक रिश्ता वुडी एलन के साथ था। दोनों ने प्ले इट अगेन, सैम (1972), लव एंड डेथ (1975) और एनी हॉल (1977) जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया।

    डायने कीटन ने दो बच्चों को गोद लिया। उनकी एक बेटी डेक्सटर है और एक बेटा ड्यूक है। जिन्हें उन्होंने 1996 में 2001 में गोद लिया।

    यह भी पढ़ें- Brad Pitt ने एंजेलिना जोली को दिया सदमा, एक्ट्रेस ने तलाक को बताया 'दर्दनाक हादसा'