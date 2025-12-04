Onir: फिल्मों से LGBTQ कम्यूनिटी को किया सपोर्ट, जीता नेशनल अवॉर्ड, दुनियाभर में लहराया भारत का परचम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्देशक और राइटर ओनिर (अनिरबन धर) को भारतीय सिनेमा में LGBTQ कम्यूनिटी को मैनस्ट्रीम सिनेमा से जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। इसी विषय पर बनी उनकी फिल्म 'माई ब्रदर...निखिल' एड्स और समलैंगिक संबंधों पर ही बनी है, यह डोमिनिक डिसूजा की जिंदगी को दिखाती है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म 'आई एम' के लिए नेशनल अवॉर्ड तक जीता। उनके सम्मान में ही एक खास कम्यूनिटी इवेंट होस्ट किया गया जिसमें फिल्मों में उनके योगदान को सेलिब्रेट किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिल्मों से LGBTQ कम्यूनिटी को किया सपोर्ट ओनिर का जन्म भूटान के साम्ची में अनिरबन धर के रूप में हुआ था, उनके माता-पिता बंगाल से हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन सिनेमा देखने में ही बिताया। जब वे फैमिली के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गए तब उन्होंने अपने इस जुनून को करियर बनाया। ओनिर ने कई बेहतरीन फिल्में भारतीय सिनेमा को दी हैं लेकिन उनकी दो फिल्में मेरा भाई...निखिल और आई एम को खूब सराहा गया। आई एम को नेशनल अवॉर्ड समेत कई और पुरुस्कार भी मिले।

यह भी पढ़ें- 4 एक्शन डायरेक्टर्स...रूह कंपाने वाले सीन...दमदार कहानी और 214 मिनट की फिल्म, क्यों खास है Dhurandhar? ओनिर की फिल्मों को मिली सराहना शाम को एक यादगार पल के तौर पर मनाया गया जब लिविंगस्टन के मेयर एड मीनहार्ट और काउंसिल मेंबर केतन भूपटानी ने फिल्म के जरिए विजिबिलिटी, इक्वालिटी और कम्पैशन को बढ़ावा देने में उनके शानदार काम को पहचान देते हुए ओनिर को एक ऑफिशियल टाउनशिप साइटेशन दिया। मेयर मीनहार्ट ने ओनिर की तारीफ करते हुए कहा, 'एक सच्चे ट्रेलब्लेजर जिनकी हिम्मत और क्रिएटिविटी ने दुनिया भर के दर्शकों को इंस्पायर किया है और कहा कि 'लिविंगस्टन के लिए एक ऐसे विजनरी को होस्ट करना सम्मान की बात है जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत तब सबसे ज्यादा चमकती है और मायने रखती है, जब वह डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करती है'।

इवेंट की शुरुआत इंडियंस इन लिविंगस्टन (IIL) और Bakstage.AI के फाउंडर शशांक सिंह की बातों से हुई, सिंह ने कहा, 'ओनिर की फिल्मों ने अनगिनत जिंदगियों को छुआ है और उनकी कहानी कहने का तरीका दुनिया भर के कल्चर और बातचीत को जोड़ता रहता है'।