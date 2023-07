Har Har Mahadev OMG 2 Song: अक्षय कुमार की 'ओह माय गॉड-2' का दूसरा गाना रिलीज, देखते ही बोलेंगे- हर-हर महादेव

Har Har Mahadev OMG 2 Song अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म ओह माय गॉड-2 जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। लेकिन उससे पहले खिलाड़ी कुमार अपनी फिल्म के पोस्टर्स और टीजर से हर किसी को हैरान कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म का दूसरा गाना हर हर महादेव रिलीज हो चुका है। इस गाने को सुनकर आप भी शिव भक्ति में लीन हो जाएंगे।

Omg 2 Song Har Har Mahadev Song Release Akshay Kumar Shiv Tandav Win Your Heart in Oh My God 2/Instagram