नानी बनकर इमोशनल हुईं Neena Gupta, नातिन को गोद में सटाकर शेयर की प्यारी फोटो

View this post on Instagram

A post shared by Neena Gupta (@neena_gupta)

सेलेब्स ने दिया रिएक्शन

नीना गुप्ता की इस फोटो पर बॉलीवुड सेलेब्स ने कमेंट कर प्यार लुटाया है। रकुल प्रीत सिंह ने कहा, "बधाई हो। बेबी गर्ल को आशीर्वाद।" जरीन खान ने उन्हें मुबारकबाद दी। मृणाल ठाकुर, स्वरा भास्कर, भूमि पेडनेकर और दीया मिर्जा ने हार्ट इमोजी के जरिए अपना प्यार जाहिर किया है। कुछ फैंस ने नीना को बेस्ट नानी कहा है। बता दें कि मसाबा गुप्ता ने 11 अक्टूबर यानी नवमी के दिन एक बेटी का स्वागत किया था। डिजाइनर ने 12 अक्टूबर को मां बनने की अनाउंसमेंट की थी।

Masaba Gupta with her new born baby- Instagram

मसाबा गुप्ता कौन हैं?

पेशे से फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता, नीना और पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की बेटी हैं। विवियन के साथ नीना सालों तक रिलेशनशिप में थीं और बिना शादी के ही मां बन गई थीं। विवियन से ब्रेकअप के बाद अभिनेत्री ने अकेले अपनी बेटी की परवरिश की। मसाबा की दो बार शादी हो चुकी है। उनकी पहली शादी मधु मंटेना से हुई, जिनसे उनका 2019 में तलाक हो गया था। 2023 में वह सत्यदीप मिश्रा संग शादी के बंधन में बंधी थीं।

यह भी पढ़ें- Masaba Gupta ने कोरोना के समय झेली तंगी, कुक को देने के लिए नहीं थे पैसे, बोलीं - मैं रोती रहती थी