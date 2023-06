Naseeruddin Shah ने 'द केरल स्टोरी' को कह दिया 'खतरनाक ट्रेंड', बोले- नहीं देखूंगा'

नई दिल्ली, जेएनएन। Naseeruddin Shah on The Kerala Story: अदा शर्मा की फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) पर्दे पर काफी कमाल कर रही है। विवादों में होने के बावजूद भी इस फिल्म ने अब तक 200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है।

हालांकि शुरुआत में इस फिल्म को लेकर कई विवाद हुए। कई सेलेब्स इसके स्पोर्ट में आए तो वहीं कईयों ने विरोध भी किया था। इसी बीच अब एक्टर नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) का भी इस पर अब अपना बयान आया है।

इस फिल्म को नहीं देखना चाहता- नसीरुद्दीन शाह

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि 'अफवाह', 'भीड़' फिल्मों ने बॉक्स-ऑफिस पर दम तोड़ दिया, लेकिन 'द केरल स्टोरी' जैसी फिल्म बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है। उनका कहना है कि लोग इस फिल्म को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ना तो उन्होंने अभी तक इस फिल्म को देखा है और न ही उन्हें देखने का मन है।

इतना ही ही नहीं एक्टर ने इसे जर्मनी के नाजीवाद से जोड़ा और कहा, हिटलर के समय में सरकार या नेता फिल्ममेकर्स से अपने ऊपर फिल्में बनवाते थे, जिसमें उनकी तारीफ होती थी और दिखाया जाता था कि सरकार ने देश के लोगों के लिए क्या-क्या किया है। इस वजह से कई फिल्ममेकर जर्मनी छोड़कर हॉलीवुड चले जाते थे और वहां फिल्में बनाते थे। वहीं चीज अब यहां हो रही है।

नसीरुद्दीन के बयान पर बोले मनोज तिवारी

नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर जाने-माने एक्टर और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, नसीरुद्दीन साहब एक्टर अच्छे हैं, लेकिन उनकी नियत अच्छी नहीं है। 'द केरल स्टोरी' एफआईआर के आधार पर बनी है, लेकिन नसीरुद्दीन शाह अगर आप में दम है तो आप कोर्ट चले जाइए. बातें करना आसान है.. नसीरुद्दीन शाह साहब ने अपना जो इस बयान से अपना परिचय दिया है, भारतीय के रूप में अच्छा नहीं है।