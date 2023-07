Kareena Kapoor को लेकर नारायण मूर्ति ने किया हैरान करने वाला खुलासा, बोले- फ्लाइट में फैंस के साथ किया था ऐसा

नई दिल्ली, जेएनएन। Kareena Kapoor Khan: बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान इन दिनों अपनी फैमिली के साथ लंदन में है। पिछले एक महीने से करीना परिवार के साथ लंदन में ही है । सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर रही है ।

इसी बीच एक्ट्रेस को लेकर इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति ने खुलासा किया है। नारायण मूर्ति ने बताया कि उन्होंने फ्लाइट में करीना को फैंस के साथ बदसलूकी करते देखा ।

हालांकि ये वीडियो काफी पुराना है जो अब काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नारायण मूर्ति ने कहा, "एक दिन मैं लंदन से आ रहा था और मेरे बगल वाली सीट पर करीना कपूर खान बैठी थीं। इतने सारे लोग उनके पास आए और हैलो कहा, लेकिन उन्होंने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई।" आगे उन्होंने कहा , कि मैं थोड़ा हैरान हुआ। जो कोई भी मेरे पास आया, मैं खड़ा हो गया, और हमने एक मिनट या आधे मिनट तक चर्चा की, वे बस यहीं उम्मीद कर रहे थे ।"

