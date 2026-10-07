53 साल पुराना वो गाना, जिसके लिए सेट पर 'लॉक' कर दिए गए थे Rajesh Khanna और अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को 53 साल पहले आए एक पुराने गाने की शूटिंग के लिए सेट पर लॉक कर दिया गया था।
HighLights
अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना महान कलाकार
इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा है रोचक किस्सा
हिंदी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर ने किया था लॉक
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) अपने बेहतरीन काम के लिए दर्शकों का प्यार बटोर चुके हैं। इनके काम को देखकर लगता नहीं है कि उन्हें कभी किसी फिल्मकार से डांट भी पड़ी होगी, लेकिन इन दोनों को नमक हराम फिल्म के सेट पर ऋषिकेश मुखर्जी से ऐसी डांट पड़ी थी कि दोनों को सेट पर लॉक करके काम कराया गया था।
इस फिल्म के गाने से जुड़ा था किस्सा
1973 में रिलीज हुई फिल्म नमक हराम (Namak Haraam) के एक गाने के दौरान का किस्सा सुनाते हुए अभिनेता रजा मुराद कहते हैं- सेट पर फिल्म का सुनी रे सेजरिया साजन बिन...(Sooni Re Sejariya Sajan Bin Tere) शूट हो रहा था। इस दौरान अमित जी व काका (राजेश खन्ना) का साथ में एक शॉट लेना था। तब मोबाइल फोन नहीं थे। अगर कोई फोन आए या करना हो, तो आफिस में जाना पड़ता था।
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ऋषि दा काका को पिंटू कहकर बुलाते थे। उन्होंने कहा पिंटू को बुलाओ, तो किसी ने कहा कि फोन करने गए हैं। फिर कहा अच्छा अमित को बुलाओ, पता चला कि उनका भी फोन आया है। जैसे ही दोनों आए, तो उन्हें ऋषि दा ने खूब डांटा कि तुम लोग फोन करने के लिए आते हो या काम करने के लिए।
ऋषि दा ने चौकीदार को बुलाया, अंदर से सेट को ताला मार दिया। जब तक गाना खत्म नहीं हुआ, न कोई सेट के अंदर आ सकता था, ना बाहर जा सकता था। घटना 1973 में आई फिल्म नमक हराम की है। निर्देशक ऋषकेश मुखर्जी सख्त अनुशासन के लिए जाने जाते थे। शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों को भी गलती करने पर डांटा करते थे।
इन मूवीज में साथ नजर आए थे अमिताभ और राजेश
निर्देशक ऋषकेश मुखर्जी की नमक हराम के अलावा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने एक साथ मिलकर एक और शानदार मूवी में काम किया था, जो आज बॉलीवुड की कल्ट फिल्म के तौर पर जानी जाती है। उस फिल्म का नाम आनंद है, जिसे साल 1971 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इस मूवी का डायरेक्शन भी ऋषकेश मुखर्जी ने ही किया था।
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