53 साल पुराना वो गाना, जिसके लिए सेट पर 'लॉक' कर दिए गए थे Rajesh Khanna और अमिताभ बच्चन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) अपने बेहतरीन काम के लिए दर्शकों का प्यार बटोर चुके हैं। इनके काम को देखकर लगता नहीं है कि उन्हें कभी किसी फिल्मकार से डांट भी पड़ी होगी, लेकिन इन दोनों को नमक हराम फिल्म के सेट पर ऋषिकेश मुखर्जी से ऐसी डांट पड़ी थी कि दोनों को सेट पर लॉक करके काम कराया गया था।

इस फिल्म के गाने से जुड़ा था किस्सा 1973 में रिलीज हुई फिल्म नमक हराम (Namak Haraam) के एक गाने के दौरान का किस्सा सुनाते हुए अभिनेता रजा मुराद कहते हैं- सेट पर फिल्म का सुनी रे सेजरिया साजन बिन...(Sooni Re Sejariya Sajan Bin Tere) शूट हो रहा था। इस दौरान अमित जी व काका (राजेश खन्ना) का साथ में एक शॉट लेना था। तब मोबाइल फोन नहीं थे। अगर कोई फोन आए या करना हो, तो आफिस में जाना पड़ता था।

ऋषि दा ने चौकीदार को बुलाया, अंदर से सेट को ताला मार दिया। जब तक गाना खत्म नहीं हुआ, न कोई सेट के अंदर आ सकता था, ना बाहर जा सकता था। घटना 1973 में आई फिल्म नमक हराम की है। निर्देशक ऋषकेश मुखर्जी सख्त अनुशासन के लिए जाने जाते थे। शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों को भी गलती करने पर डांटा करते थे।