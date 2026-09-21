मेरे नैना सावन भादो... Rajesh Khanna की वो फ्लॉप फिल्म, जिसे 50 साल से समझा जा रहा था हिट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मेरा नैना सावन भादो... हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना (Rajesh Khann) का एक कल्ट क्लासिक गीत माना जाता है। जिस फिल्म का ये गाना था, उसे 50 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। महान गायक किशोर कुमार की आवाज में ये सैड सॉन्ग आज भी सुपरहिट है।

लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी की काका की जिस मूवी से मेरा नैना सावन भादो...(Mere Naina Sawan Bhadon) नाता रखता है, वह कमर्शियल तौर पर फ्लॉप रही थी। आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन सी मूवी के बारे में बात की जा रही है।

फ्लॉप रही थी राजेश खन्ना की ये फिल्म हिंदी सिनेमा का 70 का दशक पूरी तरह से राजेश खन्ना के नाम रहा था। इस दौर में उन्होंने अपने करियर की सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी थीं। लेकिन साल 1976 में राजेश की फिल्म महबूबा (Mehbooba) ने उनकी हिट फिल्मों के सिलसिले पर ब्रेक लगा दिया था। जी हां महबूबा राजेश खन्ना की वह फिल्म रही थी, जो बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई थी।

जिसे 50 सालों बाद भी श्रोताओं द्वारा खूब सुना जाता है। आपको बता दें कि इसी गाने की लोकप्रियता की वजह राजेश खन्ना स्टारर महबूबा को इतने सालों से हिट फिल्म समझा रहा है। लेकिन असल में वह असफल मूवी रही थी। किशोर दा की आवाज और आर डी बर्मन के संगीत के दम पर मेरा नैना सावन भादो... हिट साबित हुआ था।