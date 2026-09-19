45 साल पुराना Kishore Kumar का टाइमलेस सॉन्ग आज भी गुनगुनाते हैं लोग, प्यार जताने का तरीका सिखाता है गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा में कई टाइमलेस रोमांटिक सॉन्ग बने हैं जिन्हें लोग आज भी गुनगुनाते हैं। इनमें से ही एक है किशोर कुमार का 4 दशक पुराना गाना। सालों बाद भी यह गीत म्यूजिक लवर्स की पसंद बना हुआ है और उनकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बना हुआ है।

45 साल पुराने इस गाने के दिल को छूने वाले लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और इसे दिग्गज म्यूजिशियन आर डी बर्मन (RD Burman) ने कंपोज किया था। इस गाने को लोग पार्टनर के लिए अपना प्यार जताने के लिए गाते हैं। यह गीत 80's के चार्टबस्टर गानों की लिस्ट में शुमार है।

राजेश खन्ना और हेमा मालिनी का छाया जादू यह गाना 1981 में रिलीज हुई फिल्म कुदरत (Kudrat) के लिए बनाया गया था जिसे एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर पियानो बजाते हुए राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) पर फिल्माया गया है। जिसमें हेमा मालिनी (Hema Malini) के साथ गहरी चाहत और कभी न खत्म होने वाले प्यार को दिखाया गया है।