रेडियो पर खूब बजता था Salman Khan का ये आइकॉनिक गाना, सोनू निगम की आवाज; 26 साल से प्रेमियों को कर रहा 'बेकरार'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। करिश्मा-कपूर (Karisma Kapoor) और सलमान खान (Salman Khan) स्क्रीन पर डांस कर रहे हों और आपके पैर न थिरकें ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों ने साथ में कई शानदार फिल्मों में काम किया और इनमें से कई सुपरहिट रहीं।

आज हम आपको इस मजेदार जोड़ी के ऐसे ही सुपरहिट गाने के बारे में बताएंगे जो आज भी अगर बज जाता है तो दर्शक रोमांच से भर जाते हैं। ये गाना सलमान और करिश्मा की फिल्म 'दुल्हन हम ले जाएंगे' (Dulhan Hum Le Jaayenge) से है जिसका निर्देशन डेविड धवन (David Dhawan) ने किया था।

सोनू निगम ने दी थी आवाज फिल्म का गाना 'प्यार दिलों का मेला है' (Pyaar Dilon Ka Mela Hai) बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया गया था और जेन जी के बीच ये अभी भी पहली पसंद बना हुआ है। इसे अलका याग्निक (Alka Yagnik) और सोनू निगम (Sonu Nigam) ने अपनी आवाज से सजाया है। 'प्यार दिलों का मेला है' गाना पहली बार प्यार होने पर दिल की बेचैनी, उमंग और खूबसूरती को बयां करता है।

इस गाने के जरिए पहली मोहब्बत का वो खूबसूरत एहसास होता है कि जब आप प्यार में होते हैं तो आपके भीतर और बाहर क्या कुछ चल रहा होता है। इस फिल्म को 11 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने 31 से 36 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था।

क्या है फिल्म की कहानी? दुल्हन हम ले जाएंगे अपने जमाने की एक बेहद रोमांटिक फिल्म थी। इस मूवी से सलमान खान का लुक भी काफी वायरल हुआ था और लोगों ने इसे खूब कॉपी किया था। फिल्म की कहानी एक अनाथ लड़की की थी जिसका पालन पोषण उसके तीन मामा मिलकर करते हैं।