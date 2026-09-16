सलमान खान की Maatrubhumi पर संकट के बादल, सेंसर बोर्ड की वजह से रिलीज पर लगा ग्रहण?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक अपूर्व लखिया संग सलमान खान (Salman Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म मातृभूमि का नाम बीते दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। तय रिलीज डेट होने के बावजूद इस मूवी को आगे बढ़ाया गया है और अभी तक इसकी थिएटर्स रिलीज की तारीख तय नहीं हो पाई है।

फिलहाल मातृभूमि (Maatrubhumi) को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है, उसे जानकर अगर आप सलमान के फैंस हैं, तो झटका लगेगा। बताया जा रहा है कि सेंसर बोर्ड की तरफ से अभी मातृभूमि की स्क्रीनिंग को लेकर संज्ञान नहीं लिया गया है।

सेंसर में अटकी मातृभूमि कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफएसी में सलमान खान की मातृभूमि की स्क्रीनिंग की जाएगी, ताकि बोर्ड इसे देखने के बाद फिल्म की रिलीज के लिए सर्टिफिकेट दे। अब इस मामले पर बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में नया और हैरान करने वाला दावा किया गया है।