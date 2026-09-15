Salman Khan का 'मॉन्स्टर' लुक देख हैरान हुए यूजर्स, गणेश चतुर्थी पूजा में स्वैग मारते हुए की धांसू एंट्री
सलमान खान (Salman Khan) मुकेश और नीता अंबानी के घर हुई गणेश चतुर्थी पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उनका लुक देख हर कोई दंग रह गया।
HighLights
सलमान खान का नया लुक हुआ वायरल
गणेश चतुर्थी पूजा में शामि हुए थे एक्टर
साउथ फिल्म की तैयारी में जुटे हैं सलमान
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की गणेश चतुर्थी पूजा (Ganesh Chaturthi Puja) में नए लुक में शामिल होकर हर किसी का ध्यान खींच लिया।
14 सितंबर को मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के घर पर गणेश चतुर्थी पूजा का आयोजन किया गया था, जहां कटरीना कैफ, विक्की कौशल, कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान और कृति सेनन समेत बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स पहुंचे थे।
नए लुक में गणेश चतुर्थी पूजा में पहुंचे सलमान
इस गणेश पूजा में सलमान खान ने भी शिरकत की। उन्होंने स्वैग मारते हुए सिंपल लुक में एंट्री की और देखते ही देखते उनका लुक छा गया। उन्होंने वॉन्टेड लुक में एंट्री मारी। उन्होंने अपने बालों को स्कार्फ से कवर किया। लाइट ब्लू स्ट्रिप शर्ट और डेनिम जींस में एक्टर हैंडसम लग रहे हैं। सलमान खान का नया लुक देखकर लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं।
View this post on Instagram
सलमान खान का लुक देख हैरान हुए यूजर्स
कुछ उनकी तुलना वॉन्टेड वाले लुक से कर रहे हैं तो वहीं कुछ अभिनेता के लुक को फिरोज खान (Feroz Khan) स्टाइल बता रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अभिनेता का लुक आगामी साउथ फिल्म का है जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जो भी हो, फैंस सोशल मीडिया पर 60 साल के सल्लू की तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं।
सलमान खान की आगामी फिल्म
सलमान खान के पास आगामी फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है। वह जल्द ही मातृभूमि में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास मच अवेटेड साउथ फिल्म भी है जिसका निर्देशन वामसी पेडीपल्ली कर रहे हैं।
इस फिल्म का नाम अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसका टाइटल मॉन्स्टर (Monster) होगा। वहीं, सलमान खान किक 2 और टाइगर वर्सेस पठान में भी नजर आ सकते हैं।
यह भी पढ़ें- 'कभी-कभी सिलेक्शन में कमी...' Bigg Boss 20 के कंटेस्टेंट्स को बोरिंग बुलाने पर आया सलमान खान का रिएक्शन
यह भी पढ़ें- ठंडे बस्ते में नहीं गई Maatrubhumi, जल्द होगा Salman Khan का दीदार? रिलीज डेट को लेकर आई बड़ी अपडेट