ठंडे बस्ते में नहीं गई Maatrubhumi, जल्द होगा Salman Khan का दीदार? रिलीज डेट को लेकर आई बड़ी अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान की फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। खास तौर पर अभिनेता की देशभक्ति फिल्म 'मातृभूमि का। फिल्म की घोषणा बहुत पहले ही हो गई थी। पोस्टर्स भी आ गए, यहां तक की गाने भी रिलीज कर दिए गए।

बस एक चीज मातृभूमि को नहीं मिली और वो थी फिल्म की रिलीज की तारीख। काफी समय से अटकी और 40 परसेंट पार्ट रीशूट होने के कारण कई लोगों ने तो ये मान ही लिया था कि सलमान खान की मूवी ठंडे बस्ते में चली गई है। हालांकि, अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ी एक ऐसी अपडेट शेयर की है, जिसे सुनते ही सलमान के फैंस खुशी से उछल पड़ेंगे।

कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी मातृभूमि? सलमान खान (Salman Khan) की देशभक्ति फिल्म से जुड़े करीबी सूत्र की मानें तो मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। फिल्म के रीशूट होने के बाद अभी कुछ वीएफएक्स बाकी हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो मातृभूमि के साथ सलमान खान अपने फैंस को वह एक्सपीरियंस देंगे, जो उनकी पहले किसी भी फिल्म में ऑडियंस को नहीं मिला होगा।

फिल्म के वीएफएक्स पूरे होने के बाद जैसे ही सेंसर बोर्ड समेत अन्य डिपार्टमेंट के लोग मातृभूमि देख लेगें, उसके बाद तुरंत ही मेकर्स फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर देंगे। सलमान के पास 2027 में हैं कई बड़ी फिल्में सलमान खान का विचार 2026 में अपने चाहने वालों को ईदी देने का था, लेकिन कई कारणों की वजह से फिल्म अटकी रही। हालांकि, साल 2027 में दबंग खान अपने चाहने वालों को निराश होने का कोई मौका नहीं देंगे। एक तरफ जहां उनके पास अपूर्व लाखिया की फिल्म मातृभूमि है, तो वहीं दूसरी तरफ वह वामशी पेडिपल्ली की मॉन्स्टर में दमदार एक्शन करते हुए दिखेंगे।