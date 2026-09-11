देसी शादियों में ये गाना गाकर जीजा को ब्लैकमेल करती है साली, 35 साल बाद भी Lata Mangeshkar की आवाज में है अमर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने अपने करियर में कई ऐसे गाने दिए हैं, जिन्हें बार-बार सुनकर भी मन नही भरता है। उनके गाने पार्टियों से लेकर शादी ब्याह के मौके पर खूब बजते हैं। 35 साल पहले लता मंगेशकर ने जीजा और साली के रिश्ते पर एक बेहद ही खूबसूरत गाना गाया था, जिसे गाकर आज तक सालियां अपने जीजा को छेड़ने से बाज नहीं आती है।

साली की तरफ से जीजा को मिलती है वॉर्निंग शादियों में जीजा साली की छेड़छाड़ से लेकर उनके बीच की नोंक-झोंक तक की चर्चो खूब होती है। ऐसे में 35 साल पहले लता मंगेशकर ने एक ऐसा गाना गाया था, जो उनकी सिचुएशन पर पूरी तरह से फिट बैठता है। अमरगीत के लिरिक्स थे 'जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी' मैं उनकी साली हूं, वो मेरे जीजा जी (Jinke Aage Ji Jinke Pichhe Ji)।

दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की आवाज में गाए इस गीत का इस्तेमाल 35 साल बाद भी देसी शादियों में खूब होता है, जहां दुल्हन की बहन अपने जीजा को अपनी बड़ी दीदी की मासूमियत के बारे में बताते हुए बहुत ब्लैकमेल करती है। आज भी लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में इस गाने को शादियों में कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है।

सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म का है ये गाना जीजा-साली के खूबसूरत रिश्ते पर बना ये गाना सलमान खान की साल 1991 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म सनम बेवफा का था। जिसे गाया स्वरकोकिला लता मंगेशकर ने था और इस गाने का कंपोजिशन महेश-किशोर ने किया था। इसके लिरिक्स सावन कुमार ने लिखे थे, जिन्होंने सनम बेवफा को डायरेक्ट और प्रोड्युस दोनों किया था।