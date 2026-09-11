गुजराती प्ले के लिए बना था Madhubala का 61 साल पुराना क्लासिकल गीत, Lata Mangeshkar ने गाकर किया अमर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लता मंगेशकर की आवाज आज भी करोड़ों दिलों में बसती है और बात अगर क्लासिक सॉन्ग की हो तो यह और भी ज्यादा खास हो जाती है। हालांकि जितने खूबसूरत उनके गाने हैं उतनी ही खूबसूरत उनके पीछे की कहानियां भी हैं। एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा है उनके 61 साल पुराने गाने का।

जिसे एक गुजराती रंगमंच पर होने वाले नाटक के लिए लिखा गया था लेकिन बाद में इसके बोल लिखने वाले लिरिसिस्ट ने फिल्म के हिसाब से इसे ढाल दिया। इस गाने को बॉलीवुड की सबसे सफल और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक मधुबाला पर फिल्माया गया था।