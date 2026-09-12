'बेसिक बातें सीख लो...' Salman Khan की 'हीरो' पोस्ट पर क्यों फूटा अमाल मलिक का गुस्सा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक ने 2015 की फिल्म 'हीरो' की एनिवर्सरी पर किए गए पोस्ट को लेकर सलमान खान फिल्म्स की टीम पर सवाल उठाए हैं।

सिंगर ने उठाया सलमान खान फिल्म्स पर सवाल

सिंगर ने उस गाने के कंपोजर और गीतकार का नाम शामिल न करने के फैसले पर सवाल उठाया और इसे उनकी 'गुस्ताखी' बताया। अमाल ने सलमान खान फिल्म्स के ऑफिशियल पेज पर शेयर किए गए पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि गाने को बनाने वालों के प्रति सम्मान की कमी दिखाई गई है।

अमाल मलिक ने जताई नाराजगी उन्होंने लिखा, 'जो कोई भी सलमान खान फिल्म्स का का पेज या सोशल मीडिया संभाल रहा है, गाने के कंपोजर और गीतकार का नाम न लिखकर आपने जो हिम्मत दिखाई है, उसके लिए दाद देनी पड़ेगी! यह अच्छा नहीं लगता कि जिस गाने को एक म्यूजिक कंपोजर और गीतकार ने अपने दर्द, खून, पसीने और आंसुओं से बनाया हो, उसे बनाने वालों का सम्मान किए बिना या उनका जिक्र किए बिना ही उसका जश्न मनाया जाए'।

उन्होंने आगे कहा, 'बेसिक चीजें करना सीखिए, वरना यह पेज डिलीट कर दीजिए। मेरा कमेंट डिलीट मत करना, इसे सलमान सर (Salman Khan) को भी देखने दीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि आप लोगों ने कितनी बड़ी गड़बड़ की है'।