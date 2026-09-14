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'कभी-कभी सिलेक्शन में कमी...' Bigg Boss 20 के कंटेस्टेंट्स को बोरिंग बुलाने पर आया सलमान खान का रिएक्शन

By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
Published: Mon, 14 Sep 2026 12:10 PM (IST)

दर्शकों ने बिग बॉस 20 की कास्टिंग को फीका बताया है। होस्ट सलमान खान ने 'वीकेंड का वार' में इन बातों पर बात की।

'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट्स दर्शकों को लगे बोरिंग

'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट्स दर्शकों को लगे बोरिंग

HighLights

  1. 'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट्स दर्शकों को लगे बोरिंग

  2. सलमान खान ने दिया रिएक्शन

  3. वीकेंड का वार में क्या बोले भाईजान?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब से बिग बॉस 20 शुरू हुआ है, दर्शक कंटेस्टेंट की लिस्ट को लेकर मेकर्स की आलोचना कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि घर में मशहूर चेहरों की कमी के कारण इस सीजन की कास्टिंग 'बोरिंग' है। अब, शो के होस्ट सलमान खान ने कास्टिंग को लेकर हो रही आलोचना पर बात की है।

लोगों ने कहा शो को बोरिंग

सलमान खान (Salman Khan) ने बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) के प्रतियोगी लाइन-अप के खिलाफ आलोचना को लेकर वीकेंड का वार के दौरान आम्रपाली दुबे से बात करते हुए पूछा कि क्या उन्हें शो में किसी चीज की कमी महसूस होती है। आम्रपाली ने इससे इनकार कर दिया।

Bigg Boss (24)

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सलमान खान ने की इस पर बात

सलमान ने फिर कहा, 'हमने सोचा था कि हम सावधानी से प्रतियोगियों का चयन करेंगे लेकिन कभी-कभी हमारे चयन में कमी पड़ जाती है और जब आप कहते हैं कि कोई कमी नहीं तो हमें लगता है एक या दो कमीने तो घर में होने ही चाहिए'।

कंटेस्टेंट्स से क्या बोले भाईजान?

उन्होंने प्रतियोगियों से आगे कहा कि उनके जैसे कंटेस्टेंट्स को होस्ट करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। भाईजान ने कहा, 'आप लोगों की दुआओं की वजह से, योगदान की वजह से और नियमों के उल्लंघनों की वजह से, आपकी बदतमीज की वजह से, भावनाओं और कामों की वजह से और गालियों को हम काट देते हैं; आप मेरा नाम जरूर रोशन करोगे'।

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बिग बॉस 20 में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट्स

इस साल शो में कई तरह के कंटेस्टेंट शामिल हुए, जिनमें माही विज (Mahhi Vijj), आसिफ खान, अमन गांधी और आम्रपाली दुबे, काजी तौकीर, रीति तिवारी और यंग डीएसए जैसे सिंगर; यूट्यूबर स्काउटओपी; कंटेंट क्रिएटर आरिश्फा खान; और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी मैरी कॉम (Marry Kom) शामिल हैं। दर्शक इस लाइन-अप से बहुत खुश नहीं थे। हालांकि, शो के पहले हफ्ते ने फैन्स को स्क्रीन से बांधे रखा है।

बिग बॉस 20 के बारे में

सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो का प्रीमियर 6 सितंबर को हुआ, जिसमें 16 कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस में आए। यह शो पहले दिन से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सीजन में, कंटेस्टेंट के पास नॉमिनेशन से खुद को बचाने के लिए दो 'लाइफ' हैं। हालांकि, इस 'वीकेंड का वार' (Weekend Ka War) में, ऑडियंस से सबसे कम वोट मिलने के बाद एक्टर उदिति सिंह ने अपनी एक 'लाइफ' गंवा दी, जबकि कनिका मान ने हफ्ते के दौरान अपना 'वरदान' खो दिया, क्योंकि घर के कैप्टन यंग डीएसए ने इसे उनसे छीन लिया था।

बिग बॉस का 20वां सीजन JioHotstar और Colors TV पर देखा जा सकता है।

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