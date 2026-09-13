Bigg Boss 20 के इन कंटेस्टेंट्स पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार, वीकेंड का वार में घर से बेघर होगा पहला कंटेस्टेंट?
बिग बॉस 20 के पहले वीकेंड के वार के दौरान आज एक सदस्य को घर से बेघर कर दिया जाएगा।
HighLights
वीकेंड का वार में होगा फैसला
बिग बॉस 20 से बाहर होगा कंटेस्टेंट
होस्ट सलमान खान करेंगे एलान
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे का सबसे विवादित और लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 20 (Bigg Boss 20) के साथ वापस लौट आया है। पूरे हफ्ते टीवी पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने बिग बॉस 20 के सभी कंटेस्टेंट्स आज वीकेंड का वार की अग्निपरीक्षा से गुजरेंगे। खासतौर पर वो सदस्य जो, पहले वीक में नॉमिनेट हैं।
होस्ट सलमान खान (Salman Khan) वीकेंड का वार के दूसरे दिन आज बिग बॉस 20 के उस पहले कंटेस्टेंट को घर से बेघर करने का एलान करेंगे, जिसकी ऊपर नॉमिनेशन की तलवार लटकी है। आइए जानते हैं कि इस हफ्ते कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हैं।
बिग बॉस 20 से बाहर होगा एक सदस्य
रियलिटी शो के आधार पर बिग बॉस 20 आते ही सबका फेवरेट बन गया है। पहले वीक में दर्शकों को एंटरनेट करने वाले इस शो के 17 सदस्यों में से तीन मेंबर्स को इस हफ्ते नॉमिनेट किया गया है और वीकेंड का वार के दौरान सलमान खान द्वारा उनके भविष्य का फैसला किया जाएगा। इस वीक जो कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं- आसिफ खान (Asif Khan), रोहेद खान (Rohed Khan) और तन्मय सिंह (स्काउट ओपी) शामिल हैं।
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बीबी तक की रिपोर्ट के अनुसार- आसिफ खान, तन्मय सिंह (उर्फ स्काउट ओपी) और रोहेद खान को इस हफ़्ते सीधे नॉमिनेट किया गया है। ये तीनों टास्क के दौरान नॉमिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए बिग बॉस ने पूरा नॉमिनेशन टास्क रद्द कर दिया और उन्हें सीधे सजा दी।कैप्टन यंग डीएसए भी उस बातचीत का हिस्सा थे, लेकिन कैप्टन होने के नाते वे बच गए।
🚨 NOMINATIONS UPDATE!— BBTak (@BiggBoss_Tak) September 12, 2026
Aasif Khan, Tanmay Singh aka Scout OP & Rohed Khan are directly nominated this week!
The three were discussing nominations during the task, so Bigg Boss scrapped the entire nomination task and punished them directly.
Captain Yung DSA was also part of…
ऐसे में अब इन तीनों सदस्यों से बिग बॉस सीजन 20 के घर से बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। अब कौन बिग बॉस 20 से एग्जिट होगा, उसका फैसला रविवार रात शो के होस्ट सलमान खान वीकेंड का वार में करेंगे।
वीकेंड का वार पर सबकी नजरें
बिग बॉस शो के इतिहास में वीकेंड का वार हमेशा से खास रहता है। एक तरफ हफ्ते के पूरे पांच दिन के बाद शनिवार और रविवार को फैंस को अपने फेवरेट होस्ट सलमान खान की झलक देखने को मिलती है और दूसरी तरफ बिग बॉस के चाहने वालों को ये पता लगता है कि घर से कौन बेघर होगा। इस वजह से बिग बॉस का वीकेंड का वार एपिसोड स्पेशल रहता है।
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