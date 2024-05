Kalki 2898 AD की हाईटेक कार 'बुज्जी' की सवारी कर Naga Chaitanya हुए दंग, बोले- 'टूट गये सारे नियम...'

'कल्कि 2898 एडी' में प्रभास यानी भैरव की कूल फ्रेंड बनी 'बुज्जी' एक रोबोटिक कार है। जब से टीजर आउट हुआ है, तभी से 'बुज्जी' चर्चा में है। अब साउथ एक्टर नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) ने रोबोटिक कार बुज्जी की राइड का लुत्फ उठाया है और उनका रिएक्शन वायरल हो रहा है।

दरअसल, 25 मई को वैजयंती मूवीज ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नागा चैतन्य बुज्जी में बैठकर राइड कर रहे हैं। क्लिप में चैतन्य अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आये। उन्होंने कहा कि वह शॉक में हैं। अभिनेता ने वीडियो में कहा, "मैं अभी भी शॉक में हूं। आपने इंजीनियरिंग के सारे रूल्स तोड़ दिये हैं।" ब्लैक आउटफिट में हैंडसम लग रहे चैतन्य बुज्जी चलाते हुए बहुत खुश लग रहे हैं।

वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, "देखिये कौन बुज्जी से मिला नागा चैतन्य। उम्मीद करता हूं कि आपकी राइड मजेदार रही होगी।" चैतन्य ने इसे रीशेयर किया है और इसे शानदार बताया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मैंने कभी भी ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया था। इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए पूरी टीम को सलाम करता हूं। यह वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। बुज्जी के साथ चिल करके मजा आया।"

This was nothing like I’ve ever imagined .. hats off to the entire team for translating this vision into reality .. truly an engineering marvel . Had a great time chilling with Bujji . https://t.co/fmwCJPsLCl— chaitanya akkineni (@chay_akkineni) May 25, 2024