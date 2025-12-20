Nadiya ke Paar Re Release: 43 साल बाद बड़े पर्दे पर आ रही 'नदिया के पार', पढ़ें कब और कहां होगी रिलीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 1982 की क्लासिक फिल्म नदिया के पार, जिसने भोजपुरी भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी, 43 साल बाद बड़े पर्दे पर वापस आ रही है। पटना में इसकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग होगी, जिसका मकसद बिहार के युवाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से फिर से जोड़ना है। राजश्री प्रोडक्शंस की यह मशहूर फिल्म एक राज्य-समर्थित पहल के तहत दिखाई जाएगी, जो परंपरा, सामाजिक मूल्यों और लोक विरासत पर आधारित सिनेमा का जश्न मनाती है।

कहां होगी स्पेशल स्क्रीनिंग बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के वीकली प्रोग्राम 'कॉफी विद फिल्म' के तहत गांधी मैदान स्थित रीजेंट सिनेमा कैंपस के हाउस ऑफ वैरायटी में 'नदिया के पार' की स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है। बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग द्वारा आयोजित यह पहल नियमित रूप से ऐसी फिल्में दिखाती है जो बिहार की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं, और इसके बाद युवा दर्शकों को जोड़ने के लिए चर्चा भी होती है।

यह भी पढ़ें- 25 रुपए की पहली सैलरी...विधवा की बेटी से शादी...अमिताभ संग जमी जोड़ी, सिनेमा के 'दद्दू' ओमप्रकाश की अनकही कहानी उस साल की बड़ी हिट थी फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और गोविंद मूनिस द्वारा निर्देशित, नदिया के पार 1982 में रिलीज होने पर एक बहुत बड़ी हिट थी। उस समय, राजश्री भारतीय मूल्यों पर आधारित कम बजट की पारिवारिक फिल्में बनाने के लिए जानी जाती थी और यह फिल्म अपनी सादगी, भावनात्मक गहराई के लिए सबसे अलग थी। सालों से, इसे एक आइकॉनिक दर्जा मिला है, खासकर इसलिए क्योंकि इसकी कहानी ने सूरज बड़जात्या की ब्लॉकबस्टर हम आपके हैं कौन को प्रेरित किया, जो अब तक की सबसे सफल हिंदी फिल्मों में से एक है।