    धनुष के साथ डेटिंग अफवाहों पर Mrunal Thakur ने तोड़ी चुप्पी, श्रेयस अय्यर के साथ नाम जुड़ने पर आया ये रिएक्शन!

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    Mrunal Thakur On Dating Rumours: मृणाल ठाकुर ने हाल ही में धनुष के साथ चल रही डेटिंग अफवाहों पर रिएक्शन दिया है। हाल ही में श्रेयस अय्यर के साथ भी एक्ट्रेस की डेटिंग अफवाहें उड़ी थीं जिन पर भी एक्ट्रेस का रिएक्शन आया है।

    धनुष संग डेटिंग अफवाहों पर मृणाल ठाकुर ने तोड़ी चुप्पी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर कुछ हफ्ते पहले तब सुर्खियों में आईं जब सोशल मीडिया पर धनुष के साथ उनकी डेटिंग की अफवाहें सामने आईं। एक-दूसरे के पोस्ट पर उनके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए और इनसे अटकलों को हवा मिली। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अफवाहों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि मृणाल पिछले कुछ महीनों से क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को डेट कर रही हैं और वे चीजों को लो-प्रोफाइल रख रहे हैं। पोस्ट के वायरल होने के एक दिन बाद मृणाल ठाकुर ने इस पर रिएक्शन दिया।

    मृणाल ठाकुर ने दिया डेटिंग अफवाहों पर रिएक्शन

    मृणाल ने सीधे तौर पर डेटिंग की अटकलों का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने बारे में 'अफवाहों' को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि ये सब फ्री पीएआर का काम है। रविवार रात, मृणाल ठाकुर ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वह अपने बारे में उड़ रही डेटिंग की अफवाहों पर रिएक्ट कर रही हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर अफवाहों पर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह हंस रही हैं और उनकी मां उन्हें चंपी दे रही हैं। अपने मजेदार कैप्शन में उन्होंने श्रेयस अय्यर से जुड़ी अफवाहों पर मजाक उड़ाया है। उन्होंने लिखा, 'वे बात करते हैं हम हंसते हैं। P.S. अफवाहें फ्री PR हैं और मुझे फ्री चीजें पसंद हैं'।

    श्रेयस के साथ उड़ रही अफवाहों पर किया रिएक्ट

    वायरल हो रहे पोस्ट में दावा किया गया है कि मृणाल और श्रेयस अय्यर कुछ महीनों से चुपचाप एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और उनका रिश्ता अभी शुरुआती स्टेज में है। पोस्ट में दावा किया गया है कि वे अपने रिश्ते को सीक्रेट रख रहे हैं क्योंकि वे बेवजह मीडिया अटेंशन नहीं चाहते हैं। हालांकि, मृणाल के लेटेस्ट पोस्ट से पता चलता है कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं हो सकती है।

    मृणाल का वर्कफ्रंट

    वर्कफ्रंट की बात करें तो मृणाल ठाकुर को आखिरी बार अजय देवगन स्टारर ‘सन ऑफ सरदार 2’ में देखा गया था। इसके बाद, वह डेविड धवन की डायरेक्ट की हुई है जवानी तो इश्क होना है में दिखेंगी। मृणाल के साथ फिल्म में वरुण धवन, पूजा हेगड़े, मौनी रॉय, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे और मनीष पॉल हैं। वहीं अदिवी सेष के साथ डकैत भी पाइपलाइन में हैं।

    इसके अलावा उन्होंने हाल ही में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ अपनी अगली रोमांटिक ड्रामा ‘दो दीवाने शहर में’ अनाउंस की। मेकर्स ने पहले एक क्रिएटिव टाइटल रिवील टीजर पोस्ट किया, उसके बाद पहला पोस्टर जिसमें मृणाल और सिद्धांत हैं। फिल्म 20 फरवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है।

