दुखद! Mithun Chakraborty के सिर से उठा मां का साया, लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन, पोते नमाशी ने बयां किया दुख

नई दिल्ली, जेएनएन। Mithun Chakraborty Mother Passes Away: फिल्म इंडस्ट्री से बुरी खबर सामने आई है। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि एक्टर की मां शांतिरानी चक्रवर्ती (Shantirani Chakraborty) का निधन हो गया है। शुक्रवार यानी 7 जुलाई 2023 को मिथुन की मां ने आखिरी सांस ली। नहीं रहीं मिथुन चक्रवर्ती की मां मिथुन चक्रवर्ती ने तो अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके छोटे बेटे व एक्टर नमाशी चक्रवर्ती (Nimashi Chakraborty) ने अपनी दादी के निधन की पुष्टि की है। साथ ही अपना दुख भी बयां किया है। आनंद बाजार ऑनलाइन के साथ बातचीत में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी ने कहा, "हां, ये खबर सच है। ग्रैंड मां अब हमारे बीच नहीं रहीं।" कैसे हुए मिथुन की मां का निधन? मिथुन की मां पहले कोलकाता में रहा करती थीं, लेकिन बेटे को कामयाबी मिलने के बाद वह अपने बच्चों के साथ मुंबई में ही शिफ्ट हो गई थीं। फिलहाल, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि मिथुन की मां का देहांत किस वजह से हुआ। हालांकि, कहा जा रहा है कि वह काफी समय से बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारियों से जूझ रही थीं। 3 साल पहले उठा था पिता का साया मां के निधन से 3 साल पहले मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पिता बसंतोकुमार चक्रवर्ती को खो दिया था। उनका 2020 में 95 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके पिता किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। मिथुन के स्टार बनने से पैरेंट्स को नहीं पड़ता था फर्क एक थ्रोबैक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने खुलासा किया था कि उनके माता-पिता को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार है। इंडियन एक्सप्रेस संग बातचीत में मिथुन ने कहा था, "मेरे माता-पिता को कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं आखिरकार बॉलीवुड स्टार बन गया हूं और न वह इसके लिए उत्सुक रहे। वे सिंपल लोग थे, जो सादा जीवन जीने में यकीन रखते थे।" बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती के पिता बंसोतकुमार एक सरकारी टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय में पर्यवेक्षक थे। कोलकाता में जन्मे मिथुन ने साधारण नौकरी छोड़ 1977 में मृगया फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था। वह सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुके हैं।

