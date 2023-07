Manoj Muntashir Apology: मनोज मुंतशिर के बदले सुर, बोले- श्रीराम के सभी भक्तों से हाथ जोड़कर मांगता हूं माफी

Manoj Muntashir Apology प्रभास कृति सेनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदिपुरुष बड़े बजट की फिल्म होने के बाद भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाई। मूवी का गिरता कलेक्शन इस बात का सबूत है। हर ओर फिल्म को लेकर विवाद का शोर जारी है। इस बीच मूवी के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर ने माफी मांग ली है।

नई दिल्ली, जेएनएन। ओम राउत के निर्देशन में बनी 'आदिपुरुष' सिनेमाघरों को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 22 दिन बीत चुके हैं। लेकिन, फिल्म को लेकर जो दावे किए गए, वह सभी रिलीज के बाद फेल हो गए। 'आदिपुरुष' में भगवान हनुमान के कुछ संवाद इस तरह बोले गए हैं, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मनोज मुंतशिर ने मांगी माफी त्रेता युग की कहानी को जिस अंदाज में और जिस भाषा में दिखाया गया है, वह लोगों को रास नहीं आया। यही वजह है कि मूवी का आंकड़ा हर दिन गिरता जा रहा। इस बीच 'आदिपुरुष' के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) के सुर अब बदले-बदले नजर आ रहे हैं। अभी तक अपने बचाव में बात करने वाले मनोज मुंतशिर ने माफी मांग ली है। शनिवार को उन्होंने ट्विटर पर सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्म से जन भावनाएं आहत हुई हैं। 'हाथ जोड़ कर, बिना शर्त क्षमा माँगता हूँ' उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं स्वीकार करता हूँ कि फ़िल्म आदिपुरुष से जन भावनायें आहत हुईं हैं। अपने सभी भाइयों-बहनों, बड़ों, पूज्य साधु-संतों और श्री राम के भक्तों से, मैं हाथ जोड़ कर, बिना शर्त क्षमा माँगता हूँ। भगवान बजरंग बली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दें!' मैं स्वीकार करता हूँ कि फ़िल्म आदिपुरुष से जन भावनायें आहत हुईं हैं. अपने सभी भाइयों-बहनों, बड़ों, पूज्य साधु-संतों और श्री राम के भक्तों से, मैं हाथ जोड़ कर, बिना शर्त क्षमा माँगता हूँ. भगवान बजरंग बली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की…— Manoj Muntashir Shukla (@manojmuntashir) July 8, 2023 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार 'आदिपुरुष' का विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को तलब किया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म में हिंदू देवी-देवताओं को जिस मजाकिया तरीके से चित्रित किया गया, वह घटिया है। तीनों को 27 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई के लिए पेश होने के लिए कहा गया है।

