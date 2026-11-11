Tiger Shroff फायरिंग केस पर मनोज बाजपेयी का रिएक्शन, कहा- उस समय पूरी इंडस्ट्री निशाने पर...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी सितारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं फिर से शुरू हो गई हैं। अक्टूबर महीने में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर जानलेवा हमला हुआ था। यह घटना 90s के दौर की याद दिलाता है, जब अंडरवर्ल्ड से कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को धमकियां मिलती थीं। अब मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने रिएक्शन दिया है।

मनोज बाजपेयी का कहना है कि मौजूदा हालात की तुलना सीधे तौर पर पुराने समय से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि आज के समय में आपराधिक नेटवर्क अलग तरह से काम करते हैं। धमकियां मिलने पर बोले एक्टर मनोज बाजपेयी ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में कहा, "अब वह पुराना दौर कभी वापस नहीं आएगा। उस समय पूरी इंडस्ट्री निशाने पर थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अपराध का तरीका और उसकी परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। अब कोई कहीं और बैठकर अपने शूटरों को किसी पर हमला करने के लिए भेजता है और हो सकता है कि वह व्यक्ति असल में उनका निशाना हो ही न।"

टाइगर श्रॉफ नहीं थे निशाना मनोज बाजपेयी ने टाइगर श्रॉफ के फायरिंग केस को लेकर कहा कि असल में वह शूटरों का टारगेट थे ही नहीं। उन्होंने कहा, "पूरी बातचीत उन अन्य सितारों के बारे में थी जो असल टारगेट थे और अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।" एक्टर ने बेहतर हालात होने की उम्मीद जताई है।