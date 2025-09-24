Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'चमत्कार से कम नहीं,' Surveen Chawla ने स्टारडम को लेकर खोले राज, यूथ को दी एडवाइस

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:28 AM (IST)

    Surveen Chawla बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेज में से एक हैं। ओटीटी की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर उनको पहचाना जाता है। हाल ही में सुरवीन ने सिनेमा जगत में मिले स्टारडम को लेकर खुलकर बात की है और बताया है कि इसका उनकी निजी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बी टाउन एक्ट्रेस सुरवीन चावला (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें सुरवीन चावला (Surveen Chawla) का नाम सबसे पहला आता है। 41 वर्षीय सुरवीन ने सिनेमा जगत में अपनी बेहतरीन अदाकारी का जलवा कायम रखा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यही कारण है जो उन्हें काफी शोहरत भी मिली है। इसी स्टारडम को लेकर हाल ही में सुरवीन चावला ने खुलकर बात की है और करियर में मिले मौकों को किसी चमत्कार से कम नहीं बताया है। 

    अभिनय की दुनिया में स्टारडम मिलने के बाद वह चीजें दूर हो जाती हैं, जो आम जिंदगी में करना आसान था। मंडला मर्डर्स, राणा नायडू जैसी बड़ी वेब सीरीज का अहम हिस्सा रहीं सुरवीन चावला हालांकि स्टारडम और उन्हें मिले मौकों को किसी चमत्कार से कम नहीं मानती हैं। वह कहती हैं-

    फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    यह भी पढ़ें- Mandala Murders का नया प्रोमो देखकर सिहर जाएगा आपका दिल, मेकर्स ने डिस्क्लेमर के साथ किया रिलीज

    हर दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी शो या फिल्म की शूटिंग पूरी करती हूं, तो हर बार अहसास होता है कि मैं कहां से कहां तक पहुंची हूं। आभार व्यक्त करती हूं। मेरे लिए अभिनय की यह दुनिया जादुई है। यकीन नहीं होता है कि इस इंडस्ट्री में 20 साल हो गए हैं। कम उम्र में इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। हर दिन जब भी सेट पर आती हूं, तो वह पहले दिन जैसा होता है। यह काम विशेषाधिकार वाला है।

    फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एक जिम्मेदारी महसूस होती है, जहां कलाकार बनने का सपना देखने वाले युवा आपको फॉलो करना चाहते हैं। बतौर कलाकार आप में वह पावर होती है कि आप अपने आस-पास की दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं। युवाओं की प्रेरणा बन सकते हैं। अपने कंटेंट के जरिए अपनी और दुनिया की बात कह सकते हैं। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है कि स्टारडम मिलने पर आजादी छिन जाती है या स्टारडम एक कीमत पर मिलती है। मुझसे स्टारडम कुछ भी लेकर नहीं गया, बल्कि काफी कुछ दे गया है।

    इस मूवी में दिखेंगी सुरवीन

    मंडाला मर्डर्स जैसी बेहतरीन थ्रिलर से ऑडियंस का दिल जीतने वालीं सुरवीना चावला आने वाले समय में कॉमेडी फिल्म प्लान बी में नजर आएंगी। माना ये भी जा रहा है कि नेटफ्लिक्स सीरीज मंडाला मर्डर्स के सीजन 2 में भी अभिनेत्री दोबारा से नजर आ सकती हैं। हालांकि, इसके बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। 

    यह भी पढ़ें- फैमिली ट्रिप पर Surveen Chawla के साथ हुई खतरनाक घटना, साधारण सी लड़कियां बन गईं ड्रैकुला