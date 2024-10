नेशनल अवॉर्ड लेते समय कैमरे के आगे भावुक होकर रोने लगीं Manasi Parekh, राष्ट्रपति ने कंधे पर हाथ रखकर संभाला

यह भी पढ़ें: National Film Awards 2024 List: कांतारा के ऋषभ शेट्टी, नीना गुप्ता और मिथुन चक्रवर्ती को मिला पुरस्कार

A well-earned triumph! @manasi_parekh has been honored with the Best Actress in a Leading Role award for "KUTCH EXPRESS (Gujarati)" at the 70th National Film Awards! Her remarkable talent shines through in every scene. @MIB_India @nfdcindia @PIB_India @AshwiniVaishnaw… pic.twitter.com/kK090R0yir