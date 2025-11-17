Language
    तीसरे पति से भी अलग हुईं साउथ एक्ट्रेस Meera Vasudevan, शादी टूटने के बाद बोलीं- 'जिंदगी का बेस्ट टाइम...'

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:17 PM (IST)

    Meera Vasudevan: मलयालम अभिनेत्री मीरा वासुदेवन ने सिनेमैटोग्राफर विपिन पुथियांकम से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि वह अगस्त 2025 से सिंगल हैं।

    मीरा वासुदेवन का तीसरे पति से हुआ तलाक

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलयालम अदाकारा मीरा वासुदेवन ने सिनेमैटोग्राफर विपिन पुथियांकम से तलाक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। यह जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की जहां उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सीधे-सीधे यह बताई। यह खबर कुछ समय तक चुप्पी साधे रखने के बाद आई है और अब अदाकारा ने ऑफिशियल रूप से अपनी तीसरी शादी टूटने के बारे में खुलासा किया है।

    मीरा ने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट

    मीरा वासुदेवन ने अपनी तीसरी शादी खत्म होने की घोषणा सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की। अपने बयान में कहा, 'मैं, मीरा वासुदेवन, आधिकारिक तौर पर घोषणा करती हूं कि मैं अगस्त 2025 से सिंगल हूं। मैं अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और शांतिपूर्ण दौर से गुजर रही हूं'।

    मीरा और विपिन पुथियांकम की पहली मुलाकात टेलीविजन शो 'कुडुम्बविलक्कु' के सेट पर हुई थी। धीरे-धीरे उनका प्रोफेशनल रिश्ता पर्सनल रिश्ते में बदल गया और पिछले साल मई में कोयंबटूर में उनकी शादी हुई। पलक्कड़ के रहने वाले विपिन कई टीवी शो और डॉक्यूमेंट्री में सिनेमैटोग्राफर के रूप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

    सिर्फ एक साल बाद टूटी शादी

    यह शादी लगभग एक साल तक चली और फिर दोनों ने अलग होने का फैसला किया। इस घोषणा के बाद मीरा ने विपिन के साथ साझा की गई सभी तस्वीरें और वीडियो हटा दिए। इनमें उनकी शादी की तस्वीरें भी शामिल थीं। अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अलावा मीरा ने अपनी पर्सनल जर्नी पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपने जीवन के एक शांत चैप्टर को जी रही हैं।

    एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में पूरे किए 25 साल

    मीरा वासुदेवन ने यह भी बताया कि अलगाव महीनों पहले हुआ था और यह उनकी ओर से जनता के सामने खुलासा था। मीरा ने हाल ही में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे किए हैं। विपिन पुथियांकम ने तलाक के बारे में कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। आगे की ओर देखते हुए मीरा अपने करियर और अपनी खुशियों पर फोकस कर रही हैं और इस बदलाव के दौरान अपने फैंस से मिले सपोर्ट के लिए आभार व्यक्त कर रही हैं।

