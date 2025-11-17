तीसरे पति से भी अलग हुईं साउथ एक्ट्रेस Meera Vasudevan, शादी टूटने के बाद बोलीं- 'जिंदगी का बेस्ट टाइम...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलयालम अदाकारा मीरा वासुदेवन ने सिनेमैटोग्राफर विपिन पुथियांकम से तलाक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। यह जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की जहां उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सीधे-सीधे यह बताई। यह खबर कुछ समय तक चुप्पी साधे रखने के बाद आई है और अब अदाकारा ने ऑफिशियल रूप से अपनी तीसरी शादी टूटने के बारे में खुलासा किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मीरा ने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट मीरा वासुदेवन ने अपनी तीसरी शादी खत्म होने की घोषणा सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की। अपने बयान में कहा, 'मैं, मीरा वासुदेवन, आधिकारिक तौर पर घोषणा करती हूं कि मैं अगस्त 2025 से सिंगल हूं। मैं अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और शांतिपूर्ण दौर से गुजर रही हूं'।

सिर्फ एक साल बाद टूटी शादी यह शादी लगभग एक साल तक चली और फिर दोनों ने अलग होने का फैसला किया। इस घोषणा के बाद मीरा ने विपिन के साथ साझा की गई सभी तस्वीरें और वीडियो हटा दिए। इनमें उनकी शादी की तस्वीरें भी शामिल थीं। अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अलावा मीरा ने अपनी पर्सनल जर्नी पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपने जीवन के एक शांत चैप्टर को जी रही हैं।